У Москві на пів мільйона доларів пограбували квартиру Максакової: відео

4 червня 2021 , 10:09
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Джерело:

МК

У Москві пограбували квартиру вдови вбитого ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марії Максакової. Загалом збитки від грабіжників оцінюють у пів мільйона доларів.

Інцидент трапився саме в тій квартирі, яку Максакова нещодавно повернула собі через суд. Попередньо загальна сума збитку склала приблизно 500 тисяч доларів.

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Максакова заявила, що замки в елітній квартирі були змінені, тож їй довелося викликати оперативні служби. Вона одразу ж заявила про зникнення грошей та коштовного майна із сейфа. Зокрема, зловмисники вкрали кілька картин. 

За даними російських журналістів, мовиться про квартиру на Краснопресненській набережній. 

Який вигляд має квартира після пограбування: дивіться відео

Хто така Марія Максакова

  • Раніше Максакова була солісткою Маріїнського театру. В Україні вона викладає академічний вокал у Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв, а також виступає з концертами, співпрацює з Харківським театром опери та балету імені Лисенка.
  • Вона разом з чоловіком переїхала в Україну у 2016 році. Її чоловіка – ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова – у березні 2017 року застрелили в центрі Києва, коли він прямував на зустріч із ще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.
  • У лютому 2021 року Максакова приїхала до Києва з Росії до своєї дитини.

Що відомо про вбивство Вороненкова?

23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов. Як сказав ексгенпрокурор Юрій Луценко, його могли вбити через те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі й для міжнародних судів, зокрема щодо участі Росії у війні на Донбасі.
Автор: Олег Терещенко