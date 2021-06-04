У Москві на пів мільйона доларів пограбували квартиру Максакової: відео

У Москві пограбували квартиру вдови вбитого ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марії Максакової. Загалом збитки від грабіжників оцінюють у пів мільйона доларів.
Інцидент трапився саме в тій квартирі, яку Максакова нещодавно повернула собі через суд. Попередньо загальна сума збитку склала приблизно 500 тисяч доларів.
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Максакова заявила, що замки в елітній квартирі були змінені, тож їй довелося викликати оперативні служби. Вона одразу ж заявила про зникнення грошей та коштовного майна із сейфа. Зокрема, зловмисники вкрали кілька картин.
За даними російських журналістів, мовиться про квартиру на Краснопресненській набережній.
Який вигляд має квартира після пограбування: дивіться відео
Хто така Марія Максакова
- Раніше Максакова була солісткою Маріїнського театру. В Україні вона викладає академічний вокал у Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв, а також виступає з концертами, співпрацює з Харківським театром опери та балету імені Лисенка.
- Вона разом з чоловіком переїхала в Україну у 2016 році. Її чоловіка – ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова – у березні 2017 року застрелили в центрі Києва, коли він прямував на зустріч із ще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.
- У лютому 2021 року Максакова приїхала до Києва з Росії до своєї дитини.