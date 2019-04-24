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      Убийство Вороненкова: Максакова неожиданно разрушила версию следствия

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      Денис Вороненкова и Мария Максакова
      Денис Вороненкова и Мария Максакова / Фото из открытых источников

      Накануне в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться слушание дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Здесь должны были допросить офицеров разведки, которые обеспечивали его охрану, однако на заседание пришла вдова политика Мария Максакова.

      Женщина, в частности, заявила, что не чувствует себя в полной безопасности. По словам Максаковой, если бы у нее не было охраны, то до сегодняшнего дня она вряд ли бы дожила.

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      "В целях безопасности желаю, чтобы суд ознакомился с этими обстоятельствами", – подчеркнула она.

      Под присягой вдова Вороненкова опровергла высказанную ранее версию о причастности к убийству ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина и российских спецслужб.

      Я утверждаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения. И не было у него никаких оснований для этого. И мои показания по нему не были моими личными выводами, а настроил меня давать показания против него именно Денис Панаитов,
      – убеждает Максакова.

      По ее версии, собственно Панаитов и причастен к убийству. О нем известно, что это московский приятель Вороненкова и бывший сотрудник Следственного комитета России. Также он решил завладеть московской недвижимостью убитого политика.

      Как рассказала Максакова, готовясь к отъезду, друзья, якобы, договорились о сделке по обмену квартир. Панаитов должен был забрать себе элитные апартаменты Вороненкова в "Москва-Сити", а в киевскую квартиру Панаитова должна была въехать семья Вороненкова. Что и произошло. Однако, оформить сделку юридически друзья не успели, поскольку "Панаитов их кинул".

      По ее словам, помогал Панаитову московский предприниматель Виталий Качур, который ранее давал показания против Вороненкова по делу о мошенничестве, в то же время он якобы имеет связи с бывшими украинскими силовиками.

      "У меня сначала была версия, и я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа причастны Панаитов и Качур. Качур имеет огромные связи в Украине и России. Из средств массовой информации известно о близких связях с Александром Януковичем, бывшим руководителем внешней разведки Ильяшовым", – отметила вдова Вороненкова.

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      Адвокат обвиняемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош, со своей стороны, заявил, что такие показания Максаковой полностью разрушают версию обвинения.

      Версия ГПУ о российском следе, ФСБ, Тюрине разваливается. Получается, что это все фантазия. Максакова развалила всю цепочку. Как тогда быть? Нет ни заказчика, ни организатора, ни всей цепочки, которую они нарисовали. Все рассыпается,
      – отметил правозащитник.

      Заметим, что, по версии следствия, убийство Вороненкова заказал Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой и российский криминальный авторитет. Само преступление произошло 23 марта 2017 года у отеля "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. По словам генпрокурора Юрия Луценко, одним из мотивов является то, что политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УБИЙСТВА ВОРОНЕНКОВА:
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      Теги: Новости России Новости Украины Убийство Вороненкова Криминальные новости Расследования Судьи
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