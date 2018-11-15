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      Дело убийства Вороненкова: что известно об участниках преступления

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      Прикрывались националистами, следили за депутатом из соседней квартиры и почему-то выбрали многолюдное место в центре Киева. Накануне прокуроры дочитали уникальные данные по делу об убийстве Дениса Вороненкова, в частности, детали, как планировали убийство.

      На скамье подсудимых – Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Прокуратура считает их соучастниками убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Мужчины вину не признают.

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      "Нашли здесь двух, извините, пожалуйста, козлов отпущения Лося и Тарасенко, на которых нужно повесить убийство Вороненкова. Вот и имеем. Написали красивую историю в обвинительном акте", – прокомментировал адвокат Ярослава Тарасенко Владислав Добош.

      А история – настоящий детектив на 44 страницы, где жертва – ценный свидетель по делу о госизмене Януковича. Бывший депутат государственной Думы России Денис Вороненкова мог рассказать следствию, как президент-беглец в письме попросил Путина ввести войска. Вероятно, поэтому российские спецслужбы решили его убрать. По версии следствия, заниматься убийством поручили криминальному авторитету Владимиру Тюрину. У него был еще и личный мотив. 8 лет он прожил в гражданском браке с оперной певицей Марией Максаковой. Женой Вороненкова.

      вороненков
      Денис Вороненкова и его жена Мария Максакова

      Преступный умысел неустановленных судом должностных лиц российских спецслужб предусматривал средства конспирации, которые не давали правоохранительным органам определить истинных заказчиков преступления. Для чего было необходимо привлечение к совершению умышленного убийства Вороненкова граждан с праворадикальными взглядами, националистической среды Украины, участников боевых действий в зоне проведения АТО,
      – отметил прокурор Прокуратуры города Киева Евгений Шаповалов.

      И он нашел таких людей. Юрий Василенко – тоже представитель криминального мира, но уже украинского. Он завербовал еще четырех мужчин Ярослава Левенца, Александра Лося и Ярослава Тарасенко. А стрелять должен был Павел Паршов, который ранее служил в Нацгвардии и воевал в Мариуполе в составе батальона "Донбасс". Для конспирации сняли четыре квартиры в центре Киева. В элитном жилом комплексе на бульваре Шевченко, через стенку с домом Вороненкова.


      Ярослав Левенец

      лось олександр
      Александр Лось

      ярослав тарасенко
      Ярослав Тарасенко

      День убийства – 23 марта 2017 года. На бульваре Шевченко Лось и Василенко следят за Вороненковым. Один – из дома, другой – из машины. Только Денис Вороненков садится в свой автомобиль, сразу связываются с сообщниками. У дома на Сагайдачного, 10 в Lanos Ярослава Тарасенко садится киллер Павел Паршов. Отсюда, получив указание от соучастников, едут в гостиницу.

      До отеля едет и Денис Вороненков – на встречу с экс-коллегой из Госдумы Ильей Пономаревым. Он впоследствии расскажет, Вороненков редко назначал там встречи, и это показалось ему странным. Полдвенадцатого, бульвар Шевченко, Вороненков и его охранник паркуются и направляются к главному входу в Премьер Палас. Паршов подбегает к Вороненкову со спины. Стреляет в мужчину дважды в живот, тот падает на землю. Прохожие в панике бросаются наутек.

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      Киллер стреляет один раз в охранника. Четыре раза – в голову депутата. Охранник Петров успевает всадить шесть пуль в нападающего. Между тем Тарасенко уже убегает из столицы в Павлоград. Телефон выбрасывает в лесополосе. Другие участники ради алиби катались по городу, останавливаясь в разных местах.

      Лось и Тарасенко проходят как соучастники убийства. Им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. Остальных подозреваемых объявили в розыск. Весь этот детектив разворачивался прямо под носом у украинских правоохранителей. Да еще и в центре города. Более того, у Вороненкова была охрана – двое сотрудников военной разведки. Вороненков приехал в Украину с женой в 2016 году и получил украинское гражданство. Ведь в России его преследовали за разоблачение коррупции правоохранителей.

      Здесь он дал показания по делу Януковича, и собирался работать над расследованием корупционных дел, которые проводились в России. Хотел сделать негосударственный центр расследований,
      – рассказал экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

      Пономарев предполагает, Вороненков мешал лично генералу ФСБ Олегу Феоктистову, приближенному к Путину. Генпрокурор Луценко заверил, заказчик уже в международном розыске. А показания Вороненкова используют по делу о госизмене Януковича.

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      Дело же убийства ценного свидетеля только начинают рассматривать. В нем до сих пор множество вопросов. Например, почему для расправы выбрали центр столицы с многочисленными свидетелями. Это и случайные прохожие, и швейцары, гости отеля, водители машин. Этих людей, вероятно, скоро увидим среди свидетелей в суде. У обвинения их 25.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Жертвы Владимир Путин ФСБ Виктор Янукович Новости России Убийство Вороненкова
      Источник: 24 канал
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