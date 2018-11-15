12:18
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Справа вбивства Вороненкова: що відомо про учасників злочину

      659 Читать новость на русском

      Прикривалися націоналістами, стежили за депутатом із сусідньої квартири і чомусь обрали багатолюдне місце в центрі Києва. Напередодні прокурори дочитали унікальні дані зі справи про вбивство Дениса Вороненкова, зокрема, деталі, як планували вбивство.

      На лаві підсудних – Олександр Лось і Ярослав Тарасенко. Прокуратура вважає їх співучасниками вбивства депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Чоловіки ж провину не визнають.

      Читайте також:  "Виламали двері та вимагали збирати речі": на київську квартиру Максакової вчинили напад

      "Знайшли тут двох, вибачте, будь ласка, цапів-відбувайлів Лося і Тарасенка, на яких потрібно повісити вбивство Вороненкова. От і маємо. Написали красиву історію в обвинувальному акті", – прокоментував адвокат Ярослава Тарасенка Владислав Добош.

      А історія – справжній детектив на 44 сторінки, де жертва – цінний свідок у справі про держзраду Януковича. Колишній депутат державної Думи Росії Денис Вороненков міг розказати слідству, як президент-утікач у листі попросив Путіна ввести війська. Імовірно, тому російські спецслужби вирішили його прибрати. За версією слідства, займатися вбивством доручили кримінальному авторитету Володимирові Тюріну. У нього був ще й особистий мотив. 8 років він прожив у цивільному шлюбі з оперною співачкою Марією Максаковою. Дружиною Вороненкова.

      вороненков
      Денис Вороненков та його дружина Марія Максакова

      Злочинний намір невстановлених судом посадових осіб російських спецслужб передбачав засоби конспірації, які б не давали правоохоронним органам визначити дійсних замовників злочину. Для чого було необхідним залучення до вчиненням умисного вбивства Вороненкова громадян з праворадикальними поглядами, націоналістичного середовища України, учасників бойових дій у зоні проведення АТО,
      – зазначив прокурор Прокуратури міста Києва Євген Шаповалов.

      І він знайшов таких людей. Юрій Василенко – теж представник кримінального світу, але вже українського. Він завербував ще чотирьох чоловіків: Ярослава Левенця, Олександра Лося та Ярослава Тарасенка. А стріляти мав Павло Паршов, який раніше служив у Нацгвардії і воював у Маріуполі в складі батальйону "Донбас".  Для конспірації винайняли чотири квартири у центрі Києва. В елітному житловому комплексі на бульварі Шевченка, через стінку з помешканням Вороненкова.


      Ярослав Левенець

      лось олександр
      Олександр Лось

      ярослав тарасенко
      Ярослав Тарасенко

      День вбивства – 23 березня 2017 року. На бульварі Шевченка Лось і Василенко слідкують за Вороненковим. Один – з будинку, інший – з машини. Щойно Денис Вороненков сідає в своє авто, одразу зв'язуються зі спільниками. Біля будинку на Сагайдачного, 10 у Lanos Ярослава Тарасенка сідає кілер Павло Паршов. Звідси, отримавши вказівку від співучасників, їдуть до готелю.

      До готелю їде і Денис Вороненков – на зустріч з екс-колегою з Держдуми Іллею Пономарьовим. Він згодом розкаже, Вороненков рідко призначав там зустрічі, і це здалося йому дивним. Пів на дванадцяту, бульвар Шевченка, Вороненков та його охоронець паркуються і прямують до головного входу в Прем'єр Палас. Паршов підбігає до Вороненкова зі спини. Стріляє в чоловіка двічі в живіт, той падає на землю. Перехожі у паніці кидаються навтьоки.

      Читайте також: Вдова російського депутата Вороненкова Максакова вийшла заміж, – ЗМІ

      Кілер стріляє один раз в охоронця. Чотири рази – в голову депутата. Охоронець Петров встигає всадити шість куль у нападника. Тим часом Тарасенко уже втікає зі столиці до Павлограда. Телефон викидає в лісосмузі. Інші учасники заради алібі каталися по місту, зупиняючись в різних місцях.

      Лось та Тарасенко проходять як співучасники вбивства. Їм загрожує до 15 років за гратами або довічне ув'язнення. Решту підозрюваних оголосили в розшук. Увесь цей детектив розгортався просто під носом в українських правоохоронців. Та ще й у центрі міста. Більше того, у Вороненкова була охорона - двоє співробітників військової розвідки. Вороненков приїхав до України з дружиною в 2016 й отримав українське громадянство. Адже в Росії його переслідували за викриття корупції правоохоронців.

      Тут він дав свідчення у справі Януковича, і збирався працювати над розслідуванням корупційних справ, які проводилися в Росії. Хотів зробити недержавний центр розслідувань,
      – розповів екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

      Пономарьов припускає, Вороненков заважав особисто генералу ФСБ Олегу Феоктістову, наближеному до Путіна. Генпрокурор Луценко запевнив, замовник вже у міжнародному розшуку. А свідчення Вороненкова використають у справі про держзраду Януковича.

      Читайте також: Незручні росіяни: як Кремль знищує неугодних "своїх" за кордоном

      Справу ж убивства цінного свідка тільки починають розглядати. У ній і досі безліч питань. Наприклад, чому для розправи обрали центр столиці із численними свідками. Це і випадкові перехожі, й швейцари, гості готелю, водії машин. Цих людей, імовірно, скоро побачимо серед свідків у суді. В обвинувачення їх 25. 

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Жертви Вбивство Вороненкова Новини Росії Віктор Янукович ФСБ Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 124
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1430
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сьогодні , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 1874
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      14 листопада , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      8514
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 листопада , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 404
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      "Війна ніколи не вб'є добро": як український військовий рятував дельфіна
       3 листопада , 10:52
      Аргентинець розкішно забив із розвороту та приніс нічию у матчі Ла Ліги (ВІДЕО)
       28 серпня , 13:53
      Динамо відмовиться від зіркового хавбека через непомірні фінансові вимоги
       28 серпня , 14:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук