Справа вбивства Вороненкова: що відомо про учасників злочину

Прикривалися націоналістами, стежили за депутатом із сусідньої квартири і чомусь обрали багатолюдне місце в центрі Києва. Напередодні прокурори дочитали унікальні дані зі справи про вбивство Дениса Вороненкова, зокрема, деталі, як планували вбивство.

На лаві підсудних – Олександр Лось і Ярослав Тарасенко. Прокуратура вважає їх співучасниками вбивства депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Чоловіки ж провину не визнають.

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"Знайшли тут двох, вибачте, будь ласка, цапів-відбувайлів Лося і Тарасенка, на яких потрібно повісити вбивство Вороненкова. От і маємо. Написали красиву історію в обвинувальному акті", – прокоментував адвокат Ярослава Тарасенка Владислав Добош.

А історія – справжній детектив на 44 сторінки, де жертва – цінний свідок у справі про держзраду Януковича. Колишній депутат державної Думи Росії Денис Вороненков міг розказати слідству, як президент-утікач у листі попросив Путіна ввести війська. Імовірно, тому російські спецслужби вирішили його прибрати. За версією слідства, займатися вбивством доручили кримінальному авторитету Володимирові Тюріну. У нього був ще й особистий мотив. 8 років він прожив у цивільному шлюбі з оперною співачкою Марією Максаковою. Дружиною Вороненкова.



Денис Вороненков та його дружина Марія Максакова

Злочинний намір невстановлених судом посадових осіб російських спецслужб передбачав засоби конспірації, які б не давали правоохоронним органам визначити дійсних замовників злочину. Для чого було необхідним залучення до вчиненням умисного вбивства Вороненкова громадян з праворадикальними поглядами, націоналістичного середовища України, учасників бойових дій у зоні проведення АТО,

– зазначив прокурор Прокуратури міста Києва Євген Шаповалов.

І він знайшов таких людей. Юрій Василенко – теж представник кримінального світу, але вже українського. Він завербував ще чотирьох чоловіків: Ярослава Левенця, Олександра Лося та Ярослава Тарасенка. А стріляти мав Павло Паршов, який раніше служив у Нацгвардії і воював у Маріуполі в складі батальйону "Донбас". Для конспірації винайняли чотири квартири у центрі Києва. В елітному житловому комплексі на бульварі Шевченка, через стінку з помешканням Вороненкова.



Ярослав Левенець



Олександр Лось



Ярослав Тарасенко

День вбивства – 23 березня 2017 року. На бульварі Шевченка Лось і Василенко слідкують за Вороненковим. Один – з будинку, інший – з машини. Щойно Денис Вороненков сідає в своє авто, одразу зв'язуються зі спільниками. Біля будинку на Сагайдачного, 10 у Lanos Ярослава Тарасенка сідає кілер Павло Паршов. Звідси, отримавши вказівку від співучасників, їдуть до готелю.

До готелю їде і Денис Вороненков – на зустріч з екс-колегою з Держдуми Іллею Пономарьовим. Він згодом розкаже, Вороненков рідко призначав там зустрічі, і це здалося йому дивним. Пів на дванадцяту, бульвар Шевченка, Вороненков та його охоронець паркуються і прямують до головного входу в Прем'єр Палас. Паршов підбігає до Вороненкова зі спини. Стріляє в чоловіка двічі в живіт, той падає на землю. Перехожі у паніці кидаються навтьоки.

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Кілер стріляє один раз в охоронця. Чотири рази – в голову депутата. Охоронець Петров встигає всадити шість куль у нападника. Тим часом Тарасенко уже втікає зі столиці до Павлограда. Телефон викидає в лісосмузі. Інші учасники заради алібі каталися по місту, зупиняючись в різних місцях.

Лось та Тарасенко проходять як співучасники вбивства. Їм загрожує до 15 років за гратами або довічне ув'язнення. Решту підозрюваних оголосили в розшук. Увесь цей детектив розгортався просто під носом в українських правоохоронців. Та ще й у центрі міста. Більше того, у Вороненкова була охорона - двоє співробітників військової розвідки. Вороненков приїхав до України з дружиною в 2016 й отримав українське громадянство. Адже в Росії його переслідували за викриття корупції правоохоронців.

Тут він дав свідчення у справі Януковича, і збирався працювати над розслідуванням корупційних справ, які проводилися в Росії. Хотів зробити недержавний центр розслідувань,

– розповів екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

Пономарьов припускає, Вороненков заважав особисто генералу ФСБ Олегу Феоктістову, наближеному до Путіна. Генпрокурор Луценко запевнив, замовник вже у міжнародному розшуку. А свідчення Вороненкова використають у справі про держзраду Януковича.

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Справу ж убивства цінного свідка тільки починають розглядати. У ній і досі безліч питань. Наприклад, чому для розправи обрали центр столиці із численними свідками. Це і випадкові перехожі, й швейцари, гості готелю, водії машин. Цих людей, імовірно, скоро побачимо серед свідків у суді. В обвинувачення їх 25.