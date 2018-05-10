22:20
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Убийство российского депутата Вороненкова: прокуратура завершила расследование

486 Читати новину українською
Убийство российского депутата Вороненкова: прокуратура завершила расследование
Убийство российского депутата Вороненкова: прокуратура завершила расследование / Фото из открытых источников

Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы рф Дениса Вороненкова, которое произошло 23 апреля 2017 года в украинской столице. Сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Также был открыт доступ к материалам следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

Читайте также: Вдова Вороненкова рассказала об угрозах, которые поступают ей из России

Напомним, что в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и 5 соучастникам этого преступления.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и прочее.

"Отметим, что двое исполнителей преступления находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двоих других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 марта 2017 года бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы, по которым произошло преступление. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.

Теги: Новости России Новости Украины Криминальные новости Расследования Убийство Вороненкова Прокуратура Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 134
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 304
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
361
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 534
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1361
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук