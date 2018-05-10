Убийство российского депутата Вороненкова: прокуратура завершила расследование

Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы рф Дениса Вороненкова, которое произошло 23 апреля 2017 года в украинской столице. Сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Также был открыт доступ к материалам следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

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Напомним, что в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и 5 соучастникам этого преступления.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и прочее.

"Отметим, что двое исполнителей преступления находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двоих других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 марта 2017 года бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.



9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы, по которым произошло преступление. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.



По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.