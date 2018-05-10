20:40
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вбивство російського депутата Вороненкова: прокуратура завершила розслідування

6687 Читать новость на русском
Вбивство російського депутата Вороненкова: прокуратура завершила розслідування
Вбивство російського депутата Вороненкова: прокуратура завершила розслідування / Фото з вільних мереж

Прокуратура Києва завершила розслідування за фактом вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, яке відбулося 23 квітня 2017 року в українській столиці. Сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Також був відкритий доступ до матеріалів слідства. Після ознайомлення сторін із зазначеними матеріалами, а також матеріалами, які можуть перебувати у володінні сторони захисту, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Читайте також: Вдова Вороненкова розповіла про погрози, які надходять їй з Росії

Нагадаємо, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору та 5 співучасникам цього злочину.

Всі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію і підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою та інше.

"Зазначимо, що двоє виконавців злочину наразі перебувають під вартою. Матеріали стосовно організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі ховаються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває", – повідомили у прокуратурі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.

9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.

Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Розслідування Вбивство Вороненкова Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 159
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 346
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1978
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1188
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 473
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук