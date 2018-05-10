Вбивство російського депутата Вороненкова: прокуратура завершила розслідування

Прокуратура Києва завершила розслідування за фактом вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, яке відбулося 23 квітня 2017 року в українській столиці. Сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Також був відкритий доступ до матеріалів слідства. Після ознайомлення сторін із зазначеними матеріалами, а також матеріалами, які можуть перебувати у володінні сторони захисту, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

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Нагадаємо, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору та 5 співучасникам цього злочину.

Всі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію і підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою та інше.

"Зазначимо, що двоє виконавців злочину наразі перебувають під вартою. Матеріали стосовно організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі ховаються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває", – повідомили у прокуратурі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.



9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.



За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.