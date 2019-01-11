Похищение фигуранта дела об убийстве Вороненкова: в прокуратуре Киева не знают об инциденте

В прокуратуре Киева подтверждают, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, однако не владеют информацией о якобы его похищении в Москве.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в росСМИ появилась информация, что вечером, 10 января, в Москве со стрельбой похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко. Его считают фигурантом дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет,

– сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Добавим, росСМИ сообщили, что Василенко вывели из ресторана "Базилик" неизвестные люди. На улице возле заведения он сопротивлялся, поэтому по нему открыли огонь. Якобы потом раненого авторитета погрузили в багажник машины и повезли в неизвестном направлении.

Напомним, 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве убили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Исполнителем преступления оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

По данным следствия, убийство Вороненкова заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин – бывший гражданский муж Марии Максаковой. Именно на Максаковой был женат погибший Вороненков.

Кто такой Денис Вороненков? В октябре 2016 года экс-депутат Госдумы России от "Коммунистической партии" Денис Вороненков переехал жить в Киев и дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Вероятно, в России политик был фигурантом как минимум двух уголовных дел: его подозревают в рейдерском захвате здания в Москве и во взяточничестве.