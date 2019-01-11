В Москве похитили украинца-фигуранта дела об убийстве экс-депутата Вороненкова, – СМИ

В четверг вечером, 10 января, в Москве со стрельбой похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко. Его считают фигурантом дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источников издания, ресторан "Базилик", откуда похитили Василенко, был для него офисом.

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Вечером туда зашла группа крепких мужчин, которые приказали идти за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась драка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении издания.

Авторы материала также добавили, что в ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко, прошел обыск. В доме якобы обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, среди которых – снайперские винтовки.

Напомним, 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве убили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Исполнителем преступления оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.



По данным следствия, убийство Вороненкова заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин – бывший гражданский муж Марии Максаковой. Именно с Максаковой был женат погибший Вороненков.

Кто такой Денис Вороненков? В октябре 2016 года экс-депутат Госдумы России от "Коммунистической партии" Денис Вороненков переехал жить в Киев и дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Вероятно, в России политик был фигурантом не менее двух уголовных дел: его подозревали в рейдерском захвате здания в Москве и во взяточничестве.