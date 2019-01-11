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      У Москві викрали українця-фігуранта справи про вбивство екс-депутата Вороненкова, – ЗМІ

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      Вбитий у Києві Денис Вороненков
      Вбитий у Києві Денис Вороненков / Фото з вільних мереж

      У четвер ввечері, 10 січня, у Москві зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка. Його вважають фігурантом справи про вбивство у Києві колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

      Про це повідомляє "Росбалт" із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

      За інформацією джерел видання, ресторан "Базилік", звідки викради Василенка, був для нього офісом.

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      Ввечері туди зайшла група кремезних чоловіків, які наказали йти за ними. На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого "авторитета" в багажник машини і відвезли в невідомому напрямку,
      – мовиться у повідомленні видання.

      Автори матеріалу також додали, що в ніч проти 11 січня у квартирі, яку орендував Василенко, відбувся обшук. У помешканні нібито виявили кілька десятків одиниць зброї та вибухових речовин, серед яких – снайперські гвинтівки.

      Нагадаємо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Виконавцем злочину виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.

      За даними слідства, вбивство Вороненкова замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін – колишній цивільний чоловік Марії Максакової. Саме з Максаковою був одружений загиблий Вороненков.

      Хто такий Денис Вороненков? У жовтні 2016 року екс-депутат Держдуми Росії від "Комуністичної партії" Денис Вороненков переїхав жити до Києва і дав свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Ймовірно, в Росії політик був фігурантом щонайменше двох кримінальних справ: його підозрювали в рейдерському захопленні будівлі в Москві та в хабарництві.

      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Вороненкова Москва Кримінальні новини Викрадення Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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