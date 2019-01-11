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      Викрадення фігуранта справи про вбивство Вороненкова: у прокуратурі Києва не знають про інцидент

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      Денис Вороненков
      Денис Вороненков / фото з відкритих джерел

      У прокуратурі Києва підтверджують, що розшукують уродженця Харкова Юрія Василенка за підозрою в співучасті у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, проте не володіють інформацією про нібито його викрадення в Москві.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що у росЗМІ з'явилась інформація, що ввечері, 10 січня, у Москві зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка. Його вважають фігурантом справи про вбивство у Києві колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

      Читайте також: Справа вбивства Вороненкова: що відомо про учасників злочину

      Ця людина дійсно розшукується нами в зв'язку зі справою про вбивство Дениса Вороненкова. Але офіційного підтвердження інформації, опублікованої в російських ЗМІ, у нас на сьогодні немає,
       сказала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

      Додамо, росЗМІ повідомили, що Василенка вивели із ресторану "Базилік" невідомі люди. На вулиці біля закладу він пручався, тому по ньому відкрили вогонь. Начебто потім пораненого авторитета завантажили у багажник машини та повезли у невідомому напрямку.

      Нагадаємо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Виконавцем злочину виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.

      За даними слідства, вбивство Вороненкова замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін – колишній цивільний чоловік Марії Максакової. Саме з Максаковою був одружений загиблий Вороненков.

      Хто такий Денис Вороненков?У жовтні 2016 року екс-депутат Держдуми Росії від "Комуністичної партії" Денис Вороненков переїхав жити до Києва і дав свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Ймовірно, в Росії політик був фігурантом щонайменше двох кримінальних справ: його підозрювали в рейдерському захопленні будівлі в Москві та в хабарництві.

      Теги: Новини України Україна – Росія Кримінальні новини Вбивство Вороненкова Київська прокуратура
      Джерело: 24 Канал
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