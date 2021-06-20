В Москве у посольства Туркменистана застрелился полицейский: видео

В Москве покончил с собой офицер полиции, дежуривший у посольства Туркменистана. Тело старшего лейтенанта обнаружили в будке охраны.

О трагедии возле дипведомства сообщил дежурный комендант. Полицейские нашли своего коллегу уже мертвым – у него было ранение головы, рассказывают российские СМИ.

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Полицейский застрелился в будке охраны

По предварительной информации следствия, старший лейтенант застрелился. Начато расследование, пока следователи выясняют, почему правоохранитель мог совершить суицид.

Смотрите видео с места происшествия:

В России совершил самоподжог пенсионер

Отметим, что в конце мая в России совершил самоподжог пенсионер. Инцидент произошел в Самарской области. Мужчине надоело ходить на почту на костылях, и он хотел сжечь себя и сотрудников отделения. Спасти самоубийцу не удалось.