По предварительным данным, пенсионеру надоело ходить на почту на костылях. Однако, очевидно, что не только это стало причиной такого поступка.

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Детали трагедии

Как пишут журналисты, Анатолий Зенков прославился среди сотрудников почты своими странностями. К примеру, раньше он закрыл входную дверь в отделение и отказывался оттуда всех выпускать. Поэтому во время его последнего визита Анатолия обслуживала начальница отделения.

По словам очевидцев, она лично передала пенсионеру письмо, после чего он тут же ушел. Однако через некоторое время он вернулся с тремя бутылками горючей смеси. Одну из бутылок мужчина бросил в коридор, там начался пожар.

Когда одна из сотрудниц побежала к огнетушителю, Анатолий перегородил ей путь и заявил: "Чтобы вы все сдохли". Вторую бутылку он бросил в сторону стойки операторов, а потом поджег и себя. Спасти пенсионера не удалось, а отделение сотрудники смогли потушить самостоятельно,

– говорится в сообщении.

Что могло привести к трагедии

Журналисты сообщают, что ранее пенсионер развелся с женой. Судебные документы Зенкова постоянно приходили на почту. Из-за инвалидности ему было трудно ходить на почту, поэтому он посылал туда свою молодую жену. Но женщине документы не отдавали.

Пришлось ходить самому, на костылях. В один из таких моментов Анатолий Зенков, видимо, не выдержал и решил исчезнуть из мира живых,

– предположили журналисты.

Обратите внимание! В конце января 2021 года в центре Москвы возле метро "Тверская" мужчина пытался поджечь себя. Он вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и совершил самоподжог.