В центре Москвы у метро "Тверская" мужчина пытался поджечь себя. Он вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и совершил самоподжог.

Источник: Интерфакс

Мужчину спасли обычные прохожие.

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Люди повалили мужчину на землю и стали тушить пламя. Эту задачу усложняло то, что вблизи почти не было снега. Однако огонь таки погас.

Что известно о состоянии мужчины

Мужчине удалось выжить, его реанимировали медики и доставили в больницу с сильными ожогами.

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