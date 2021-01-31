В центре Москвы мужчина пытался поджечь себя: в каком он состоянии – видео 18+
В центре Москвы у метро "Тверская" мужчина пытался поджечь себя. Он вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и совершил самоподжог.
Источник: Интерфакс
Мужчину спасли обычные прохожие.
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Люди повалили мужчину на землю и стали тушить пламя. Эту задачу усложняло то, что вблизи почти не было снега. Однако огонь таки погас.
Что известно о состоянии мужчины
Мужчине удалось выжить, его реанимировали медики и доставили в больницу с сильными ожогами.
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