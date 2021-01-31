У центрі Москви чоловік намагався підпалити себе: в якому він стані – відео 18+
У центрі Москви біля метро "Тверська" чоловік намагався підпалити себе. Він вилив на себе легкозаймисту речовину та вчинив самопідпал.
Джерело: Интерфакс
Чоловіка врятували звичайні перехожі.
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Люди повалили чоловіка на землю і стали гасити полум'я. Цю задачу ускладнювало те, що поблизу майже не було снігу. Однак вогонь таки згас.
Що відомо про стан чоловіка
Чоловіку вдалося вижити, його реанімували медики та доставили в лікарню із сильними опіками.
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