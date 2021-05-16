Говорила, что никому не нужна: полиция спасла 90-летнюю бабушку от самоубийства
В Черкасской области полицейские 15 мая вытащили из реки 90-летнюю бабушку, которая хотела покончить с собой. Полицейским старушка сказала, что не хочет жить.
Источник:телеграмм МВД Украины
Инцидент произошел в селе Ерки Черкасской области. О том, что одетая пожилая женщина стоит в воде и не реагирует на замечания, полиции сообщил мужчина.
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Женщина заявила, что никому не нужна
Полицейские Звенигородского отдела полиции прибыли на место. Они вытащили бабушку из реки.
Она была в отчаянии, объяснить свои действия не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна,
– говорится в сообщении.
90-летняя женщина отказалась от помощи медиков. Правоохранители доставили ее домой и передали родным.
Как распознать риск самоубийства и обезопасить близких
Кстати, психологи говорят, что о возможном риске самоубийства идет речь тогда, когда:
- человек намекает о нанесении себе вреда,
- очень тревожнен или истощен,
- чувствует безысходность, безнадежность, гнев,
- ведет себя рискованно.
Кроме того, человек, думающий о суициде, может испытывать невыносимую психическую боль или иметь неудовлетворенные психологические потребности. Поэтому специалисты советуют стараться быть рядом с тем, кто нуждается в поддержке. И относиться по-человечески, чтобы человек понимал, что он не один и вокруг есть те, которым он и его состояние не безразличны.
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