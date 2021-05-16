В Черкасской области полицейские 15 мая вытащили из реки 90-летнюю бабушку, которая хотела покончить с собой. Полицейским старушка сказала, что не хочет жить.

Инцидент произошел в селе Ерки Черкасской области. О том, что одетая пожилая женщина стоит в воде и не реагирует на замечания, полиции сообщил мужчина.

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Женщина заявила, что никому не нужна

Полицейские Звенигородского отдела полиции прибыли на место. Они вытащили бабушку из реки.

Она была в отчаянии, объяснить свои действия не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна,

– говорится в сообщении.

90-летняя женщина отказалась от помощи медиков. Правоохранители доставили ее домой и передали родным.

Важно! В полиции отмечают, что самое важное для родного человека – это внимание. Поэтому призывают уделять больше времени близким.

Как распознать риск самоубийства и обезопасить близких

Кстати, психологи говорят, что о возможном риске самоубийства идет речь тогда, когда:

человек намекает о нанесении себе вреда,

очень тревожнен или истощен,

чувствует безысходность, безнадежность, гнев,

ведет себя рискованно.

Кроме того, человек, думающий о суициде, может испытывать невыносимую психическую боль или иметь неудовлетворенные психологические потребности. Поэтому специалисты советуют стараться быть рядом с тем, кто нуждается в поддержке. И относиться по-человечески, чтобы человек понимал, что он не один и вокруг есть те, которым он и его состояние не безразличны.