Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства

Хочеться зробити крок на випередження і спробувати розказати про можливі причини самогубств. Про те, як можна розпізнати суїцидальну поведінку і що можна зробити в таких випадках, щоб допомогти та вчасно попередити трагедію, адже це стосується всіх нас. І ветеранів, зокрема. І якщо це допоможе врятувати хоча б одну людину – це вже буде перемога.

За минулий рік в Україні було здійснено 6500 суїцидів. Це дані Центру громадського здоров'я нашого Міністерства охорони здоров'я. Вдумайтесь у цю цифру – майже 7000 українців покінчили з життям за власним бажанням. І це – офіційна статистика.

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У Всесвітній організації охорони здоров’я взагалі підрахували, що в Україні щодня здійснюється приблизно 500 спроб самогубства. Загалом, у тій самій всесвітній організації роблять прогнози і щодо майбутніх суїцидів. І ці прогнози дуже невтішні. Не хочу більше залякувати вас цифрами. Просто повірте.

Причини самогубств – дуже різні. За даними ВООЗ:

40% – причини невідомі

19% – страх перед покаранням

18% – через душевні (психічні) хвороби

3% – пристрасті, грошові втрати

1,4% – пересиченість життям

1,2% – фізичні хвороби

Іншими словами, причини майже половини самогубств в світі залишаються загадкою, над якою вчені досі ламають голови. Що можемо зробити ми? Як ми можемо допомогти?

Почнемо з того, на що в першу чергу звертати увагу, якщо йдеться про можливий ризик скоєння самогубства?

× Перше – це натяки або думки про нанесення собі шкоди. Слова про втрату сенсу життя, безцільність.

× Якщо людина дуже тривожна, під тиском надмірного стресу, або сильна виснажена. Якщо ви спостерігаєте у знайомого чи близького втрату поваги до себе та переживання, пов'язані із приниженням.

× Якщо має місце відчуття безнадійності, безпорадності, безвиході – тобто, людина не бачить варіантів та способів вирішення проблеми.



Помічайте в близьких зміни і реагуйте на них // фото Ben White на Unsplash

× Гнів, жага до помсти теж можуть бути такими ознаками.

× До цього переліку фахівці також відносять безрозсудну або дуже ризиковану поведінку та різкі зміни настрою.

Я не кажу, що кожен, хто відчуває або відчував щось подібне, обов'язково має покінчити з життям. Ні. Я кажу, що це не повинно лишитися без уваги оточуючих, щоб воно не переросло у більш складні та важкі форми зі страшними наслідками.

Тепер нумо поговоримо про ті відчуття і думки, які можуть бути в голові у людини, яка думає про суїцид.

× Це нестерпний психічний біль.

× Незадоволені психологічні потреби, відчуття безвиході, спроби приглушити свідомість – усунути емоційний біль, тунельне сприйняття (це коли людина бачить лише одну можливість вирішення проблеми). І коли сприймає самогубство як останню спробу втекти від усього, що оточує і гнітить.

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Є навіть список фраз, які можуть сигналізувати про те, що людина задумала покінчити з життям. Якщо ви почуєте від близьких чи знайомих якусь із них, то це може бути тим дзвіночком, на який треба реагувати.

У фразах, які можуть сигналізувати про самогубство, згадується про те...

що вже не довго залишилось або все скоро закінчиться що краще бути мертвим що людина вже не може витримати що немає сил протистояти та боротися коли людина каже, що залишає цей світ або обіцяє себе вбити

Що можемо зробити ми, щоб запобігти цьому? Як допомогти? Адже самогубство – це травмуюча подія для всіх, а не тільки для того, хто планує його скоїти. Найбільш ефективний спосіб цьому запобігти – намагатися бути поруч із тим, хто так особливо потребує підтримки. І ставитися по-людськи. Щоб така особа зрозуміла, що вона не одна і що довкола є ті, яким вона та її стан не байдужі.



Будьте поруч і надавайте підтримку // фото Jack Sharp на Unsplash

Просто пам'ятати про те, що з будь-якої складної ситуації є вихід, просто іноді хтось не бачить його, і треба допомогти йому у цьому.