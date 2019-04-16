Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства
Хочеться зробити крок на випередження і спробувати розказати про можливі причини самогубств. Про те, як можна розпізнати суїцидальну поведінку і що можна зробити в таких випадках, щоб допомогти та вчасно попередити трагедію, адже це стосується всіх нас. І ветеранів, зокрема. І якщо це допоможе врятувати хоча б одну людину – це вже буде перемога.
За минулий рік в Україні було здійснено 6500 суїцидів. Це дані Центру громадського здоров'я нашого Міністерства охорони здоров'я. Вдумайтесь у цю цифру – майже 7000 українців покінчили з життям за власним бажанням. І це – офіційна статистика.
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У Всесвітній організації охорони здоров’я взагалі підрахували, що в Україні щодня здійснюється приблизно 500 спроб самогубства. Загалом, у тій самій всесвітній організації роблять прогнози і щодо майбутніх суїцидів. І ці прогнози дуже невтішні. Не хочу більше залякувати вас цифрами. Просто повірте.
Причини самогубств – дуже різні. За даними ВООЗ:
40% – причини невідомі
19% – страх перед покаранням
18% – через душевні (психічні) хвороби
3% – пристрасті, грошові втрати
1,4% – пересиченість життям
1,2% – фізичні хвороби
Іншими словами, причини майже половини самогубств в світі залишаються загадкою, над якою вчені досі ламають голови. Що можемо зробити ми? Як ми можемо допомогти?
Почнемо з того, на що в першу чергу звертати увагу, якщо йдеться про можливий ризик скоєння самогубства?
× Перше – це натяки або думки про нанесення собі шкоди. Слова про втрату сенсу життя, безцільність.
× Якщо людина дуже тривожна, під тиском надмірного стресу, або сильна виснажена. Якщо ви спостерігаєте у знайомого чи близького втрату поваги до себе та переживання, пов'язані із приниженням.
× Якщо має місце відчуття безнадійності, безпорадності, безвиході – тобто, людина не бачить варіантів та способів вирішення проблеми.
Помічайте в близьких зміни і реагуйте на них // фото Ben White на Unsplash
× Гнів, жага до помсти теж можуть бути такими ознаками.
× До цього переліку фахівці також відносять безрозсудну або дуже ризиковану поведінку та різкі зміни настрою.
Я не кажу, що кожен, хто відчуває або відчував щось подібне, обов'язково має покінчити з життям. Ні. Я кажу, що це не повинно лишитися без уваги оточуючих, щоб воно не переросло у більш складні та важкі форми зі страшними наслідками.
Тепер нумо поговоримо про ті відчуття і думки, які можуть бути в голові у людини, яка думає про суїцид.
× Це нестерпний психічний біль.
× Незадоволені психологічні потреби, відчуття безвиході, спроби приглушити свідомість – усунути емоційний біль, тунельне сприйняття (це коли людина бачить лише одну можливість вирішення проблеми). І коли сприймає самогубство як останню спробу втекти від усього, що оточує і гнітить.
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Є навіть список фраз, які можуть сигналізувати про те, що людина задумала покінчити з життям. Якщо ви почуєте від близьких чи знайомих якусь із них, то це може бути тим дзвіночком, на який треба реагувати.
У фразах, які можуть сигналізувати про самогубство, згадується про те...
- що вже не довго залишилось або все скоро закінчиться
- що краще бути мертвим
- що людина вже не може витримати
- що немає сил протистояти та боротися
- коли людина каже, що залишає цей світ або обіцяє себе вбити
Що можемо зробити ми, щоб запобігти цьому? Як допомогти? Адже самогубство – це травмуюча подія для всіх, а не тільки для того, хто планує його скоїти. Найбільш ефективний спосіб цьому запобігти – намагатися бути поруч із тим, хто так особливо потребує підтримки. І ставитися по-людськи. Щоб така особа зрозуміла, що вона не одна і що довкола є ті, яким вона та її стан не байдужі.
Будьте поруч і надавайте підтримку // фото Jack Sharp на Unsplash
Просто пам'ятати про те, що з будь-якої складної ситуації є вихід, просто іноді хтось не бачить його, і треба допомогти йому у цьому.
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9 квіт 2019Чому люди закінчують життя самогубством
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