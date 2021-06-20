У Москві біля посольства Туркменістану застрелився поліцейський: відео

У Москві вкоротив собі віку офіцер поліції, що чергував біля посольства Туркменістану. Тіло старшого лейтенанта виявили у будці охорони.
Про трагедію біля дипвідомства повідомив черговий комендант. Поліцейські знайшли свого колегу вже мертвим – у нього було поранення голови, розповідають російські ЗМІ.
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Поліцейський застрелився у будці охорони
За попередньою інформацією слідства, старший лейтенант застрелився. Розпочато розслідування, поки що слідчі з'ясовують, чому правоохоронець міг скоїти суїцид.
Дивіться відео з місця події:
У Росії вчинив самопідпал пенсіонер
Зазначимо, що наприкінці травня в Росії вчинив самопідпал пенсіонер. Інцидент стався у Самарській області. Чоловіку набридло ходити на пошту на милицях, отож він хотів спалити себе та співробітників відділення. Врятувати самогубцю не вдалось.