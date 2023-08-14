Ахиллесова пята российской логистики: почему так важно разрушить крымские мосты

12 августа 2023 года украинские ракеты снова атаковали Керченский мост. Несколько ранее объектом атак стали еще два моста, соединяющих Крымский полуостров с сушей. Что означают эти атаки? Стали ли они местью, информационным поводом, который должен заставить волноваться жителей оккупированного полуострова, или раздражителем для командования вражеской армии?

Возможно, за этими атаками стоит что-то более важное в стратегическом плане? 24 Канал попытался разобраться и проанализировать ситуацию.

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"Битвы выигрывает пехота, но войны – логистика"

В начале июня ВСУ начали наступление в Запорожской области. Атаки происходили практически каждый день и почти на всех участках. Военные специалисты называли это "разведкой боем" и "проверкой на прочность" разных участков линии столкновения.

К сожалению, войска оккупантов имели достаточно времени, чтобы подготовиться к защите захваченной территории, и на первый взгляд эта подготовка сделала российские линии обороны практически непроходимыми.На некоторых участках фронта оборонительные линии укреплений уходят вглубь до 35 километров. Это разветвленная сеть окопов и фортификационных сооружений в сочетании с огромными площадями минных полей и естественными преградами.

Еще одним существенным преимуществом до сих пор является преимущество в воздухе. Но это не полная картина. Всю эту "бочку меда" со списком преимуществ российской обороны портит "большая ложка дегтя", то есть весомый недостаток – логистика.

Исторически, еще со времен советской армии (а ВС России являются полноценными правопреемниками "советских военных традиций"), главную роль в логистических процессах играла железная дорога.

Около 70% военных грузов в армии России до сих пор доставляются именно железнодорожным транспортом. Цепочки снабжения тянутся вглубь на территорию РФ, где расположены крупнейшие склады и предприятия, производящие военную технику и боеприпасы.

Генерал Джон Першинг, командовавший американским экспедиционным корпусом в Европе во время Первой мировой войны, говорил: "Битвы выигрывает пехота, но войны – логистика!"

События, происходившие в Украине в 2022 году, показали, что это выражение до сих пор актуально. Именно проблемы с логистикой стали одной из причин отступления российской оккупационной армии после неудачного блицкрига. После нескольких недель оккупации территорий и прорыва российской бронетехники к северу и востоку от Киева, российская оккупационная армия была вынуждена отступить.

Еще более ярким примером того, как проблемы с логистикой отражаются на российских военных операциях, может служить отступление россиян с правого берега в Херсонской области.

Российский плацдарм у Херсона поддерживался тремя переправами через Днепр – двумя мостами в Херсоне (автомобильным и железнодорожным) и мостом через дамбу возле Новой Каховки.

В течение нескольких месяцев, начиная с июля 2022 года, украинские войска проводили массированные атаки по этим переправам . Россияне попытались обеспечивать свою группировку на правом берегу с помощью понтонных переправ, но это мало помогало и служило лишь временным решением проблем со снабжением.

. Россияне попытались обеспечивать свою группировку на правом берегу с помощью понтонных переправ, но это мало помогало и служило лишь временным решением проблем со снабжением. Эти понтонные переправы также стали объектами атак украинской дальнобойной артиллерии и РСЗО Himars. Результатом было полное истощение российской логистики, а командующий Суровикин был вынужден принять непопулярное решение – полностью отступить с правого берега.

Что известно о "Железнодорожных войсках" России Железнодорожный транспорт до сих пор занимает главное место в логистике и цепочках снабжения российской армии. Никакая другая армия мира не зависит от железной дороги так, как российская армия. В России еще со времен "советской" армии существуют "Железнодорожные войска". Это обособленное подразделение ВС РФ, в котором служат более 30 тысяч личного состава.



Их основной задачей является обеспечение функционирования железной дороги как средства транспортировки военных грузов и ремонт поврежденных путей и железнодорожных мостов. Такая зависимость от железной дороги имеет далеко идущие последствия, а планы российских военных руководителей делает предсказуемыми.

С пониманием этого взгляд на карту, где нанесена сеть железнодорожных путей, которые идут через Крым и юг Украины, даже для непрофессионала открывает одну важную перспективу.

Для того чтобы лишить врага снабжения боеприпасами и техникой и добиться успеха на Юге и в Запорожской области, нужно перерезать (уничтожить) несколько "артерий", по которым движутся вражеские эшелоны.

Какие железнодорожные узлы и мосты для россиян наиболее важны на Юге и Запорожье

В таком сценарии главной проблемой становятся не только действия украинских диверсантов, но и дальнобойные РСЗО HIMARS с соответствующими боеприпасами и ракеты Storm Shadow, позволяющие наносить значительные повреждения на большом расстоянии.

Большой проблемой для россиян является ограниченность сети железнодорожных сообщений на Запорожье. К тому же у этой сети есть несколько "узких мест", повреждение которых может разрушить всю российскую логистику на этом участке.

Учитывая, что линия обороны в Запорожской области протянулась почти на 170 километров, а местный рельеф не способствует созданию сложных укреплений с его использованием, россияне построили несколько линий обороны (кое-где 3 – 4), простирающихся вглубь от 15 до 35 километров. При этом широкие полосы между линиями обороны обильно заминированы.

Россияне не ограничиваются обороной – как только ВСУ преуспевают на каком-то участке, вражеские войска сразу переходят в контратаку, чтобы компенсировать потерянную территорию. Такие контратаки в первую очередь призваны выбить ВСУ из ритма и усложнить последующие атаки.

Кроме нескольких линий обороны, россияне подготовили к длительной обороне города, которые находятся глубоко в тылу. Токмак и Каменка (оба около 35 километров от линии фронта). Их фактически превратили в крепости, которые могут держать длительную оборону даже в окружении. Через оба города проходит единственная железнодорожная линия, соединяющая этот район с Россией, и подавляющее большинство снабжения происходит именно по этой железной дороге.



Железнодорожная линия между Токмаком и Каменкой / карта DeepState (кликните на картинку для увеличения масштаба изображения)

Поезда с военными грузами проходят через Крымский мост и Мелитополь, достигая железнодорожного узла в Новобогдановке. Отсюда грузы могут отправляться на запад в Каховку или на восток в Волноваху. Эту логистику в Запорожской области дополняют порт в Бердянске и автомобильный транспорт из Донецкой области.

Прямого железнодорожного сообщения в Донецк у россиян нет. Поэтому поезда, например, из Ростова, не могут идти напрямую через Донецк, а вынуждены двигаться через Крым. Все потому, что участок железной дороги между Донецком и Волновахой проходит слишком близко от линии фронта, на некоторых участках 5 – 7 километров, что позволяет контролировать движение даже с использованием обычного, не дальнобойного вооружения.



Общая карта железных дорог на Юге и Востоке / DeepState (кликните картинку для увеличения масштаба изображения)

Именно поэтому ВС РФ долго пробовали взять под контроль Угледар и в случае успеха смогли бы контролировать и этот участок железной дороги. Однако после нескольких недель ожесточенных боев россияне потерпели позорное поражение, потеряв одну из наиболее боеспособных бригад морской пехоты и более 100 единиц тяжелой бронетехники.

Следовательно, очень выгодная на первый взгляд позиция россиян в Запорожской области с несколькими линиями обороны может быть чрезвычайно уязвима именно из-за логистики.

К примеру, повреждение Крымского железнодорожного моста сразу создает ужасающие проблемы со снабжением российских войск на Запорожье . Этот мост уже был атакован в октябре 2022 года, но тогда больше пострадала автомобильная часть (по сути Крымский мост – это 2 параллельных моста – железнодорожный и автомобильный).

. Этот мост уже был атакован в октябре 2022 года, но тогда больше пострадала автомобильная часть (по сути Крымский мост – это 2 параллельных моста – железнодорожный и автомобильный). К сожалению, хотя мост тогда сильно пострадал, он не был полностью выведен из эксплуатации и в мае 2023 был полностью восстановлен для движения транспорта. Этот мост был и является самым важным и узким местом в российской логистике . Но не единственным.

. Но не единственным. Для того чтобы добраться до Мелитополя из Крыма, нужно по мосту пересечь Сиваш – мелководный залив, отделяющий Крым от Херсонской области. Здесь есть только один железнодорожный мост и его разрушение будет чем-то похожим на разрушение Крымского моста. Похожим, но не таким же. Потому что Сиваш – это мелководный залив, глубина не превышает 1 – 1,5 метра, а потому восстановление повреждений не так сложно, как в случае с Крымским мостом.

Еще одной желанной стратегической целью для ВСУ является железнодорожный узел в Новобогдановке. К сожалению, сейчас этот узел удален от линии фронта на расстоянии около 50 километров. И именно здесь количество российских оборонительных рубежей достигает четырех.

Еще одной возможностью для разрушения российской логистики является железнодорожный узел в Верхнем Токмаке (приблизительно посредине между двумя городами, которіе россияне попытались превратить в крепости – Токмак и Каменка), но это не лучший вариант, поскольку снабжение к западу от этого узла останется неповрежденным, а такой прорыв может даться очень высокой ценой.

Поэтому украинские войска продолжают атаковать на разных участках фронта в поисках слабых мест в обороне врага. И, конечно, главной целью успеха остаются железнодорожные узлы и мосты.

Такая задача была бы гораздо более простой, если бы на вооружении у ВСУ уже были дальнобойные ракеты ATACMS и многоцелевые самолеты F-16. А поскольку такое вооружение наши партнеры не спешат нам предоставлять, приходится использовать то, что есть – надводные дроны-камикадзе и переработанные из ПВО ракеты С-200. И судя по последним сообщениям – довольно успешно!