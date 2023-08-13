Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, десяток ракет Storm Shadow выведет из строя Крымский мост не менее на полгода.
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Уничтожение Крымского моста
Роман Свитан отметил, что надводные дроны могут нести до тонны взрывчатки, однако ими будет сложно ударить по мосту. Россияне производят в районе моста боновые заграждения, прикрывают мост гражданскими судами и военными кораблями.
Лучший вариант – использовать для этой задачи ракеты С-200, Storm Shadow и SCALP-EG. Их дальность – более 250 километров. Поэтому лётчикам придется либо близко подходить к линии фронта, либо заходить за линию фронта, чтобы запустить эту ракету.
Есть информация о том, что Германия рассматривает возможность передачи для Украины ракет Taurus с дальностью до 500 километров. Они смогут долететь до Крымского моста с территории, которая не оккупирована Россией и контролируется ВСУ.
Оптимально использовать десяток ракет Storm Shadow. Десяток ракет выведет мост из строя как минимум на полгода. Все будет зависеть от принятия решений и поставленной задачи. С мостом мы разберемся, это единственная преграда, которая удерживает наши войска от начала форсирования Днепра и выхода в Крым,
– объяснил он.
После разрушения Крымского моста у россиян еще до двух недель хватит армейских запасов. По мнению полковника запаса ВСУ, в то время лучше не двигаться. Через две недели можно начинать наступление.
Свитан об уничтожении Крымского моста: смотрите видео
Проблема для российского ПВО
Военный эксперт отметил, что как украинская ПВО может сбивать ракеты "Калибр", Х-101, так и российская сможет сбивать Storm Shadow и SCALP-EG. Однако есть проблема для ПВО России – эти ракеты летят низко и РЭБ не может на них действовать.
Кроме того, россияне пытаются защитить Крымский мост "дымовым занавесом". Такие действия оккупантов не смогут защитить их незаконную застройку в украинском Крыму от ракет.
На последнем этапе полета перед горкой ракета включает тепловую головку самонаведения и далее наводится по контрастной цели. Главное, чтобы был тепловой контраст. К примеру, тот же мост. Особенно ночью в инфракрасном диапазоне он светится как новогодняя елка. Поэтому такие ракеты лучше использовать ночью,
– сказал Свитан.
А вот ракета Taurus вообще не видна ночью. Эффективная площадь рассеяния этих ракет очень мала, системе ПВО очень тяжело их увидеть.
Он подчеркнул, что и Storm Shadow, и SCALP-EG, и Taurus будут использоваться в паре с ракетой-постановщиком. Есть ракета ADM-160, ее дальность более 500 километров. Она без проблем зайдет на территорию Крыма и поставит препятствия ПВО врагу.
Взрывы в районе Крымского моста: главное
- Днем 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы, в небо поднялся дым. Оккупационные власти заявили о якобы "успешной работе ПВО". Российское минобороны заявило о якобы атаке ракетой С-200, которую, мол, "они сбили".
- Впоследствии ориентировочно в 15:06 12 августа взрывы прогремели снова в районе Керчи. Тогда россияне снова сделали "дымовой занавес", чтобы не показывать последствия прилетов Далее движение по мосту перекрывали на несколько часов, там образовалась пробка более чем на тысячу автомобилей.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы в районе Крымского моста. Он рассказал, что Украина не знает о последствиях взрывов, поскольку россияне применили задымление, чтобы скрыть повреждения переправы. Подобные инциденты в оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а возможно, и участятся.