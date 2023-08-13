Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, десяток ракет Storm Shadow выведет из строя Крымский мост не менее на полгода.

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Уничтожение Крымского моста

Роман Свитан отметил, что надводные дроны могут нести до тонны взрывчатки, однако ими будет сложно ударить по мосту. Россияне производят в районе моста боновые заграждения, прикрывают мост гражданскими судами и военными кораблями.

Лучший вариант – использовать для этой задачи ракеты С-200, Storm Shadow и SCALP-EG. Их дальность – более 250 километров. Поэтому лётчикам придется либо близко подходить к линии фронта, либо заходить за линию фронта, чтобы запустить эту ракету.

Есть информация о том, что Германия рассматривает возможность передачи для Украины ракет Taurus с дальностью до 500 километров. Они смогут долететь до Крымского моста с территории, которая не оккупирована Россией и контролируется ВСУ.

Оптимально использовать десяток ракет Storm Shadow. Десяток ракет выведет мост из строя как минимум на полгода. Все будет зависеть от принятия решений и поставленной задачи. С мостом мы разберемся, это единственная преграда, которая удерживает наши войска от начала форсирования Днепра и выхода в Крым,

– объяснил он.

После разрушения Крымского моста у россиян еще до двух недель хватит армейских запасов. По мнению полковника запаса ВСУ, в то время лучше не двигаться. Через две недели можно начинать наступление.

Свитан об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Проблема для российского ПВО

Военный эксперт отметил, что как украинская ПВО может сбивать ракеты "Калибр", Х-101, так и российская сможет сбивать Storm Shadow и SCALP-EG. Однако есть проблема для ПВО России – эти ракеты летят низко и РЭБ не может на них действовать.

Кроме того, россияне пытаются защитить Крымский мост "дымовым занавесом". Такие действия оккупантов не смогут защитить их незаконную застройку в украинском Крыму от ракет.

На последнем этапе полета перед горкой ракета включает тепловую головку самонаведения и далее наводится по контрастной цели. Главное, чтобы был тепловой контраст. К примеру, тот же мост. Особенно ночью в инфракрасном диапазоне он светится как новогодняя елка. Поэтому такие ракеты лучше использовать ночью,

– сказал Свитан.

А вот ракета Taurus вообще не видна ночью. Эффективная площадь рассеяния этих ракет очень мала, системе ПВО очень тяжело их увидеть.

Он подчеркнул, что и Storm Shadow, и SCALP-EG, и Taurus будут использоваться в паре с ракетой-постановщиком. Есть ракета ADM-160, ее дальность более 500 километров. Она без проблем зайдет на территорию Крыма и поставит препятствия ПВО врагу.

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