Можно считать государственной изменой, – инфекционист жестко ответила антивакцинаторам

Врач-инфекционист, волонтер в 2015-2019 годах и депутат Черновицкого областного совета Ольга Кобевко говорит, что страны Запада подходят к вопросу пандемии более цивилизованно и там высокий процент вакцинации. По ее словам, в Украине сначала надо очистить информацию, которая исходит от известных людей, потому что многие из тех, кто пользуется авторитетом заявляют об антивакцинальных действиях.

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Это вообще должно считаться в нашей стране как, наверное, государственная измена. Ведь вопрос вакцинации – это вопрос государственной безопасности. И когда чиновник или профессор заявляют о том, что вакцинироваться не надо тем, кто переболел или вообще нужно сначала определять призрачные антитела, то такие вещи должны быть наказаны. Ольга Кобевко Врач-инфекционист, волонтер в 2015-2019 годах, депутат Черновицкого областного совета

По ее словам, несмотря на то, что в Украине будут бороться с фейками из соседних стран, по большей части из российских сайтов, то "у нас есть наши люди, которые являются ярыми антивакцинаторами и на их мнение обращают внимание люди в Украине".

Войну с вирусом можно считать подобной к военному положению и такие вещи должны пресекаться очень жестоко. Но, к сожалению, мы очень лояльно к этому относимся и позволяем говорить такие вещи с высоких трибун и в средствах массовой информации людям, которые имеют авторитет,

– добавила Кобевко.

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По мнению врача-инфекциониста, Украине "наверное, нет уже к чему готовиться, потому что мы действительно фиксируем сверхвысокий показатель летальности". В частности, говорит женщина, в Черновицкой области еще не было таких показателей как сейчас.

Эта летальность по сравнению с другими волнами выросла в два-три раза. Во время прошлых волн мы фиксировали максимум девять человек, которые умирали от COVID-19 в сутки. И то это было очень редко, обычно – это 5-6 человек. На сегодня мы фиксируем от 18 до 23 смертей в сутки. Это очень сложные и высокие показатели летальности. Кстати, много молодежи. Поэтому, мы уже в проблемной ситуации,

– говорит врач.

"Эта летальность по сравнению с другими волнами выросла в два-три раза" / Фото – "Буковина Онлайн"

Председатель Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец отмечает, что низкая степень вакцинации связана с отсутствием доверия, потому что люди "слышат и видят". Он говорит, что все началось еще с начала карантина, когда всех граждан Украины ограничили в передвижении. Однако, потом люди увидели, что "некоторым можно, например, ходить в "Велюр", а некоторым нет, условно говоря".