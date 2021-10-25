Бастующие планируют остановить производство по всей стране. У рабочих есть 10 требований – обязательных к исполнению.
Актуально "Не надо давить на людей": в Беларуси отменили масочный режим, который не нравился Лукашенко
Каковы требования Белорусского объединения рабочих:
- Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.
- Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.
- Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.
- Восстановление на работе уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возвращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.
- Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.
- Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.
- Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.
- Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.
- Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.
- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
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