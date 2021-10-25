Страйкарі планують зупинити виробництво по всій країні. У робітників є 10 вимог – обов'язкових до виконання.

Актуально "Не треба тиснути на людей": у Білорусі скасували масковий режим, який не подобався Лукашенку

Які вимоги Білоруського об'єднання робітників:

Припинення репресій, звільнення всіх політичних ув'язнених і незаконно заарештованих.

Приведення зарплат, стипендій і пенсій у відповідність до реальної економічної ситуації в країні.

Початок прямих переговорів між владою і демократичними силами з обов'язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для розв'язання політичної і економічної кризи.

Відновлення на роботі звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії.

Реалізація права на діяльність незалежних профспілок, в тому числі на створення нових.

Реалізація конституційного права громадян на вільне пересування.

Реалізація права громадян на захист від COVID-19 в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захист прав медиків.

Реалізація конституційного права на свободу слова. Негайне звільнення всіх журналістів і блогерів.

Нормалізація відносин з країнами-сусідами. Припинення "гібридної" міграції.

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Зараз режим – слабкий, як ніколи, – Дилевський

Позицію білоруських робітників озвучив голова об'єднання Сергій Дилевський. Він наголосив, що зараз режим Лукашенка – слабкий, як ніколи – через потужні санкції Заходу.

Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш будинок,

– сказав Дилевський.

Новина доповнюється...