Это просто не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Постановление с решением опубликовали на сайте ведомства.

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Согласно документу, из санитарных правил, которые ввели 9 октября, забрали пункт 41. Он обязывал людей:

носить маски;

соблюдать социальную дистанция в помещениях.

Также этот пункт обязывал использовать средства защиты органов дыхания пассажиров транспорта и водителей такси.

Лукашенко – недоволен

Ранее Лукашенко раскритиковал масочный режим в Беларуси и призвал якобы "не издеваться над людьми". Также он отменил штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

"На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", – сказал Лукашенко.

Также самоназванный президент советовал лечить коронавирус водкой и сауной, что в сочетании и без болезни может нести угрозу для здоровья.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси