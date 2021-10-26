Можна вважати за державну зраду, – інфекціоністка жорстко відповіла антивакцинаторам

Лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015-2019 роках та депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже, що країни Заходу підходять до питання пандемії більш цивілізовано й там високий відсоток вакцинації. За її словами, в Україні спочатку треба очистити інформацію, яка виходить від відомих людей, бо багато з тих, хто має авторитет заявляють про антивакцинальні дії.

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Це взагалі мало б вважатися в нашій країні як, мабуть, державна зрада. Адже питання вакцинації – це питання державної безпеки. І коли високопосадовець або професор заявляють про те, що вакцинуватися не треба тим, хто перехворів або взагалі потрібно спочатку визначати примарні антитіла, то такі речі повинні бути наказані. Ольга Кобевко Лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015—2019 роках, депутатка Чернівецької обласної ради

За її словами, попри те, що в Україні будуть боротися з фейками з сусідніх країн, в більшості з російських сайтів, то "в нас є наші люди, які є ярими антивакцинаторами й на їхню думку зважають люди в Україні".

Війну з вірусом можна вважати подібною до воєнного стану і такі речі мають присікатися дуже жорстоко. Але, на жаль, ми дуже лояльно до цього ставимося і дозволяємо говорити такі речі з високих трибун і в засобах масової інформації людям, які мають авторитет,

– додала Кобевко.

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На думку лікарки-інфекціоністки, Україні "напевно, немає вже до чого готуватися, бо ми дійсно фіксуємо надвисокий показник летальності". Зокрема, каже жінка, в Чернівецькій області ще не було таких показників як зараз.

Ця летальність у порівнянні з іншими хвилями зросла у два-три рази. Під час минулих хвиль ми фіксували максимум дев’ять людей, які помирали від COVID-19 за добу. І то це було дуже рідко, зазвичай – це 5-6 людей. На сьогодні ми фіксуємо від 18 до 23 смертей на добу. Це дуже складні та високі показники летальності. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже в проблемній ситуації,

– каже лікарка.

"Ця летальність у порівнянні з іншими хвилями зросла у два-три рази" / Фото – "Буковина Онлайн"

Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець зазначає, що низький ступінь вакцинації пов'язаний з відсутністю довіри, бо люди "чують і бачать". Він каже, що все почалося ще з початку карантину, коли всіх громадян України обмежили в пересуванні. Однак, потім люди побачили, що "декому можна, наприклад, ходити у "Велюр", а декому ні, умовно кажучи".