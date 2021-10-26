Можна вважати за державну зраду, – інфекціоністка жорстко відповіла антивакцинаторам

26 жовтня 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

Україна – серед антилідерів вакцинації у Європі. Лікарі кажуть, що боротьбу з пандемією перевели у політичну площину, тому люди вагаються. Пояснюємо, чому варто взятися за свою долю й забути про теорію змови.

Війна з вірусом

Лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015-2019 роках та депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже, що країни Заходу підходять до питання пандемії більш цивілізовано й там високий відсоток вакцинації. За її словами, в Україні спочатку треба очистити інформацію, яка виходить від відомих людей, бо багато з тих, хто має авторитет заявляють про антивакцинальні дії.

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Це взагалі мало б вважатися в нашій країні як, мабуть, державна зрада. Адже питання вакцинації – це питання державної безпеки. І коли високопосадовець або професор заявляють про те, що вакцинуватися не треба тим, хто перехворів або взагалі потрібно спочатку визначати примарні антитіла, то такі речі повинні бути наказані.

Ольга Кобевко

Лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015—2019 роках, депутатка Чернівецької обласної ради

За її словами, попри те, що в Україні будуть боротися з фейками з сусідніх країн, в більшості з російських сайтів, то "в нас є наші люди, які є ярими антивакцинаторами й на їхню думку зважають люди в Україні".

Війну з вірусом можна вважати подібною до воєнного стану і такі речі мають присікатися дуже жорстоко. Але, на жаль, ми дуже лояльно до цього ставимося і дозволяємо говорити такі речі з високих трибун і в засобах масової інформації людям, які мають авторитет,
– додала Кобевко.

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На думку лікарки-інфекціоністки, Україні "напевно, немає вже до чого готуватися, бо ми дійсно фіксуємо надвисокий показник летальності". Зокрема, каже жінка, в Чернівецькій області ще не було таких показників як зараз.

Ця летальність у порівнянні з іншими хвилями зросла у два-три рази. Під час минулих хвиль ми фіксували максимум дев’ять людей, які помирали від COVID-19 за добу. І то це було дуже рідко, зазвичай – це 5-6 людей. На сьогодні ми фіксуємо від 18 до 23 смертей на добу. Це дуже складні та високі показники летальності. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже в проблемній ситуації,
– каже лікарка.

 
"Ця летальність у порівнянні з іншими хвилями зросла у два-три рази" / Фото – "Буковина Онлайн"
 
Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець зазначає, що низький ступінь вакцинації пов'язаний з відсутністю довіри, бо люди "чують і бачать". Він каже, що все почалося ще з початку карантину, коли всіх громадян України обмежили в пересуванні. Однак, потім люди побачили, що "декому можна, наприклад, ходити у "Велюр", а декому ні, умовно кажучи".
Потім почали активну пропаганду стосовно вакцинації. Але ми всі прекрасно знаємо, що є антивакцинаторська кампанія, а держава стосовно неї не навели докази. Українці –специфічні. Вони мають двісті разів почути. Є такий вислів: "Поки смажений півень не клюне – українець не перехреститься". Приблизно так і тут, поки не розтлумачиш, двісті разів не поясниш, – не зрозуміють.

Євген Симонець

Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук

За його словами, рівень сімейних лікарів в українській медицині, в переважній своїй більшості, – не достатньо високий.  І вони не завжди можуть повноцінно та достатньо пояснити пацієнтам. Іноді, каже пульмонолог, в них навіть часу немає на те, щоб "розжовувати", чому треба вакцинуватися, яка саме має бути вакцина, яка різниця між AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

Крім того, ми бачимо, що всі кажуть: "Ви ж обов’язково вакцинуйтеся", а, наприклад, ті ж самі народні депутати не вакцинуються. Лише зараз, коли давним-давно вакцинальна кампанія розпочалася, їм говорять, що вони теж мають обов’язково вакцинуватися,
– додав Симонець.

"Це не політична справа – боротьба з хворобою, а це справа медиків й саме вони борються"

За совами експерта, в Україні, зазвичай, на всіх політичних ток-шоу, які люди бачать по телебаченню, все переходить на політичну площину. Чоловік каже, що у програмах стосовно пандемії, в кращому випадку, можна побачити одного або двох експертів. І то, зазвичай, один практик, а інший з МОЗ чи з Департаменту.

Тобто, немає лікарів, які з цим працюють на практиці, які найбільше розуміються на цьому та могли б з усіх усюд сказати, що це не політична справа – боротьба з хворобою, а це справа медиків й саме вони борються. А ми на кожному ток-шоу бачимо загравання політиків для підняття своїх рейтингів і розповіді про будь-що, але не про те, що дійсно відбувається,
– каже Симонець.

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Лікар зазначає, що це багатокомпонентна складова, чому в людей такий високий ступінь недовіри до влади та вакцинації. 

Ми бачимо, що на сьогодні Україна займає друге місце по смертності в Європі та третє у світі. І ця "бронзова медаль" – це якраз нагорода нашим політичним діячам за успішне керування країною під час пандемії,
– додав лікар.

"Ми на кожному ток-шоу бачимо загравання політиків для підняття своїх рейтингів" / Фото – "Радіо Свобода"

За його словами, говорити про вакцинацію треба, але також не забувати про дотримання карантинних заходів, а саме – маскового режиму, соціальної дистанції та використання санітайзерів.

Я поспішав на один ефір і перед мною на світлофорі зупинився автобус. В громадському транспорті, який набитий людьми, мізерна кількість з них одягли маски,
– розповідає Симонець.

За його словами, на період карантину Україна має закрити всі перевезення, всі переїзди людей будь-яким транспортом з Російської Федерації, де сьогодні фіксується високі показники захворюваності та смертності від COVID-19.

Просто заборона на період червоної зони, бо це одна з країн з найбільшим ризиком на COVID-19. І це був би гарний і політичний "плювок", а також доцільно обґрунтований як певний запобіжник,
– додав лікар.

Серед лідерів у світі по повній вакцинації: ОАЕ – 95,39% населення; Португалія – 88,56%; Куба – 86,43%; Чилі – 84,14%; Катар – 84,6% вакцинованих.

Україна — в лідерах серед держав за смертністю від COVID-19

 

Днями Україна була третьою у світі та другою в Європі державою за показником смертності. Відповідні дані опублікували на Worldometers 20 жовтня.

 

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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на кінець жовтня та середину листопада. За його словами, нинішня статистика по захворюваності свідчить про початок активної хвилі COVID-19.

Негативна ситуація з пандемією і на окупованих територій Донеччини та Луганщини. Правозахисники заявляють, що дві третини медичних установ повністю заповнені хворими на коронавірусну хворобу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Східної правозахисної групи".

За їх даними, кампанію з вакцинації місцевих мешканців проти COVID-19 не виконують. Винятком є лише онкологічні відділення, які наразі не змінюють профіль на лікування COVID-пацієнтів.

 

Статистика захворюваності на COVID-19, станом на ранок 25 жовтня 2021 року / Фото – знімок з екрана з Worldometers

Білоруси оголосили страйк

Півтора року тому, коли світова пандемія COVID-19 тільки починалася, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не визнавав коронавірус і ставився до цього з іронією. А минулого тижня він розкритикував масковий режим в Білорусі, який діє в країні з 9 жовтня. Білоруські ЗМІ повідомляють, що офіційна статистика за кількістю хворих у країні може бути далекою від реальності.

Так, Лукашенко закликав "не знущатися з людей" і скасував штрафи за відсутність масок в громадських місцях. При цьому в країні бушує епідемія. Вже 25 жовтня білоруські робітники оголосили загальнонаціональний страйк та висунули вимоги. Одна з них – права медиків та реалізація права громадян на захист від COVID-19, в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами.

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В Росії – рекорд смертей

Не краща ситуація і в сусідніх державах. Так, наприклад, в Російській Федерації фіксується максимальна з початку поширення хвороби добова смертність. За останню добу – 25 жовтня коронавірус виявили ще в 37930 людей.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. У цей період будуть відкриті тільки аптеки та магазини з товарами першої необхідності.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков днями заявив, що на тлі появи більш агресивних штамів коронавірусу і низьких в порівнянні з рядом європейських країн темпів вакцинації в Росії занедужує більше людей.

Найбільше смертей від COVID-19 за останню добу виявили також в Таїланді – 8675, у Філіппінах – 4405, в Угорщині - 6,688. В Україні померло 330 людей.

 

Автор: Аліна Туришин