В Киеве безработный три года ел животных: во время очередной попытки убить кошку его задержали

Столичные правоохранители задержали 38-летнего мужчину, пытавшегося убить бездомного кота. СМИ уточняют: правонарушитель сам заявлял, что уже три года безработный, не имеет пищи, поэтому питается крысами и кошками.

В воскресенье вечером, 15 октября, полицейские Киева сообщили, что возбудили уголовное производство против этого неизвестного. Ему грозит до 8 лет лишения.

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Киевский безработный убивал кошек и ел их

О неизвестном правоохранителям сообщили местные, заметившие, что мужчина на проспекте Павла Тычины в столице бьет бездомного кота, не реагируя на просьбу остановиться. На место происшествия выехали полицейские Днепровского районного управления полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что животному удалось скрыться от нападающего, а местные помогли установить номер квартиры, в которой проживает злоумышленник. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину. Выясняют мотивы таких действий фигуранта,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что уголовное производство было открыто по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о жестоком обращении с животными. Также пока решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Задержание безработного в Киеве, который хотел убить кошку / Фото телеграм-каналов и пресс-службы полиции

Обратите внимание! Телеграм-каналы утверждают, что только второй наряд полиции задержал злоумышленника. Первый приехал, но ничего не сделал. В то же время, они делятся словами самого неизвестного о том, что он безработный уже три года, поэтому "вынужден" убивать и есть животных.

Вспомним, что в Кривом Роге недавно мужчина открыл огонь по беспризорной собаке. Случилось это на улице Независимости Украины вблизи 17 дома. На место выехали правоохранители для установления всех обстоятельств.

СМИ узнали в неизвестном бывшего местного депутата от запрещенной партии "Оппозиционный блок". Собственно, речь идет об Анатолии Кеуше.