У Києві безробітний три роки їв тварин: під час чергової спроби вбити кішку його затримали

Столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, що намагався вбити безпритульного кота. ЗМІ уточнюють: правопорушник сам заявляв, що уже три роки безробітний, немає їжі, тому харчується пацюками та кішками.

У неділю ввечері, 15 жовтня, поліцейські Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження проти цього невідомого. Йому загрожує до 8 років позбавлення.

Дивіться також Начальник управління освіти Одещини відреагував на скандальні знущання зі школяра

Київський безробітний вбивав кішок та їв їх

Про невідомого правоохоронцям повідомили місцеві, які помітили, що чоловік на проспекті Павла Тичини в столиці б'є безпритульного кота, не реагуючи на прохання зупинитися. На місце події виїхали саме поліцейські Дніпровського районного управління поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник. Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка. З'ясовують мотиви таких дій фігуранта,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що кримінальне провадження було відкрито за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Також поки вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину.

Затримання безробітного у Києві, що хотів вбити кішку / Фото телеграм-каналів та пресслужби поліції

Зверніть увагу! Телеграм-канали стверджують, що лише другий наряд поліції затримав зловмисника. Перший приїхав, але нічого не зробив. Водночас вони діляться словами самого невідомого про те, що він безробітний уже три роки, тому "змушений" вбивати та їсти тварин.

Згадаємо, що у Кривому Розі нещодавно чоловік відкрив вогонь по безпритульному собаці. Сталося це на вулиці Незалежності України поблизу 17 будинку. На місце виїхали правоохоронці для встановлення усіх обставин.

ЗМІ впізнали в невідомому колишнього місцевого депутата від забороненої партії "Опозиційний блок". Власне, йдеться про Анатолія Кеуша.