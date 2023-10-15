Важно, что произошел этот инцидент прямо на глазах детей, проводивших время во дворе одного из жилых домов. Животное было ранено, однако оно осталось живым. В то же время возмущенные родители несовершеннолетних написали заявление в полицию на стрелка.

Смотрите также Полиция проводит проверку: в Днепре подростки поиздевались над девушкой, поставив ее на колени

Стрельба в собаку на глазах детей

Кличка четырехлапого – "Тунец". После выстрела со стороны мужчины животное скрылось. Очевидно, он целился в собаку из травматического пистолета.

Мужчина попал в дворовую собаку: смотрите видео

Неравнодушные местные жители микрорайона искали "Тунца" в течение нескольких часов, чтобы оказать ему помощь. К счастью, с ним все хорошо.

Пес "Тунец" получил ранение / Фото издания "Свои. Кривой Рог"

Обратите внимание! Журналисты 24 Канала сконтактировали с полицией Днепропетровской области по поводу комментария этого инцидента. Правоохранители ответили, что по факту стрельбы в животное было открыто уголовное производство. Все обстоятельства выясняются.

Как пишут СМИ, свидетели узнали в муже бывшего депутата от "Оппоблока" Анатолия Кеуша. Представительница ОО "Луч жизни" Анастасия утверждает, что после огласки этого инцидента бывший чиновник позвонил ей.

Господин Кеуш звонил мне и рассказывал сказочки, что стрелял в воздух, потому что самозащищался. Вот такая самозащита… Делайте выводы сами… Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у испуганных детей и рядом спокойно отдыхающей собаку. Кто из них несет опасность?

– отметила представительница ОО.

Отметим, что Анатолий Кеуш возглавлял первичную организацию "Партии регионов" в Долгинцевском районе, а также работал наблюдателем от кандидата на пост президента Александра Вилкула на выборах в 2019 году.

Также он был депутатом Долгинцевского совета от партии "Оппозиционный блок" и впоследствии в 2020 году снова баллотировался от "Оппозиционной платформы – за жизнь", но не был избран на соответствующий пост.