Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Подросток случайно выстрелил в товарища

Инцидент произошел в одном населенных пунктов Авангардовской общины. Предварительно, правоохранители установили, что 14-летний остался дома без взрослых и решил показать старшему приятелю карабин отца.

Взяв в руки оружие, парень случайно совершил из него выстрел, попав в 16-летнего товарища,

– рассказали в полиции.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с огнестрельным ранением головы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Заметим, накануне, 28 декабря, в Самборе Львовской области получил ранения 4-летний ребенок. По данным полиции, 6-летний мальчик и его двоюродная сестренка, находясь в доме своей бабушки, нашли в кладовке пневматическую винтовку и начали играть ею. Неожиданно оружие выстрелило. Пуля попала ребенку в голову.