Инцидент произошел 28 декабря около 17:00, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Пуля попала в голову ребенку

Известно, что 6-летний мальчик и его двоюродная сестра в возрасте 4 года, находясь в доме своей бабушки, нашли в кладовке пневматическую винтовку и начали играть ею.

Неожиданно винтовка выстрелила, в результате чего девочка получила ранение головы.

Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Угрозы его жизни нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

К слову, в Чернигове продолжались поиски двух девочек – 8 и 10 лет. Они не вернулись домой после кружка. Полиция нашла их целыми и невредимыми в одном из помещений города, где они заночевали у 19-летней знакомой.