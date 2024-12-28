Обе девочки были целыми и невредимыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

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Что известно об исчезновении девушек в Чернигове

В полиции рассказали, что утром 27 декабря к ним обратились родные пропавших девушек. Они рассказали, что днем ранее подруги пошли вместе на занятия в кружке и должны были там находиться до 17:30, а потом возвращаться домой. Но дети исчезли. Связаться с ними у родных не было возможности, потому что дети не имели мобильных телефонов.

Правоохранители немедленно начали поиски пропавших детей. За несколько часов во время поквартирного обхода многоэтажек в районе вероятного исчезновения девушек обнаружили обеих подруг.

Выяснилось, накануне девушки после кружкового занятия зашли в гости к своей 19-летней знакомой. Общение затянулось, и подруги заночевали в гостях, не сообщая об этом родным. А утром осознали, что поступили некрасиво, и уже не решались расходиться по домам,

– рассказали правоохранители.

Полиция и пропавшие дети / полиция Черниговской области

Обеих разысканных целыми и невредимыми малолетних девушек полицейские доставили домой. Со взрослыми членами их семей будет проведена соответствующая профилактическая работа.