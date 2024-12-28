Обидві дівчинки були цілими та неушкодженими, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

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Що відомо про зникнення дівчат у Чернігові

У поліції розповіли, що зранку 27 грудня до них звернулися рідні зниклих дівчат. Вони розповіли, що днем раніше подруги пішли разом на заняття у гуртку і мали там перебувати до 17:30, а потім повертатися додому. Але діти зникли. Зв'язатися з ними у рідних не було змоги, бо діти не мали мобільних телефонів.

Правоохоронці негайно почали пошуки зниклих дітей. За кілька годин під час поквартирного обходу багатоповерхівок у районі ймовірного зникнення дівчат виявили обох подруг.

З’ясувалося, напередодні дівчата після гурткового заняття зайшли в гості до своєї 19-річної знайомої. Спілкування затяглося, і подруги заночували в гостях, не повідомляючи про це рідних. А вранці усвідомили, що вчинили негарно, і вже не наважувались розходитися по домівках,

– розповіли правоохоронці.

Поліція та зниклі діти / Поліція Чернігівської області

Обох розшуканих цілими та неушкодженими малолітніх дівчат поліцейські доставили додому. З дорослими членами їхніх сімей проведуть відповідну профілактичну роботу.