Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", адвокаты которой защищают интересы потерпевшей.

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На каком этапе дело об изнасиловании девочки на Закарпатье

В Воловецком суде на Закарпатье 26 и 27 декабря состоялись финальные дебаты по делу об изнасиловании 14-летней девочки. За эти 2 дня в суде свою позицию представляли прокуроры, представители потерпевшей, защитники и двое из обвиняемых по сути дела и возможного наказания.

Так, защита подозреваемых в очередной раз пытается затянуть дело. Адвокаты потерпевшей сообщили, что сначала суд рассматривал "безосновательный и ничем немотивированный отвод председательствующему по делу", однако судьи отказали в ходатайстве. На следующий день мать одного из обвиняемых внезапно попала в больницу, однако никаких доказательств также не предоставила.

Во время судебного заседания мать двух других обвиняемых также пыталась оттянуть дело, ведь заявила, что ей стало плохо, в результате чего не смогла выступить и попросила перенести слушания.

В силу этих обстоятельств суд отложил дальнейшее проведение дебатов на 10 января 2025 года. На этом заседании будет выступать последний обвиняемый, законные представители, стороны обменяются репликами, а обвиняемые будут иметь последнее слово. После этого суд должен удалиться в совещательную для принятия финального решения по делу, – сообщили адвокаты.

Главное в деле об изнасиловании на Закарпатье