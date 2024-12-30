Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", адвокаты которой защищают интересы потерпевшей.
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На каком этапе дело об изнасиловании девочки на Закарпатье
В Воловецком суде на Закарпатье 26 и 27 декабря состоялись финальные дебаты по делу об изнасиловании 14-летней девочки. За эти 2 дня в суде свою позицию представляли прокуроры, представители потерпевшей, защитники и двое из обвиняемых по сути дела и возможного наказания.
Так, защита подозреваемых в очередной раз пытается затянуть дело. Адвокаты потерпевшей сообщили, что сначала суд рассматривал "безосновательный и ничем немотивированный отвод председательствующему по делу", однако судьи отказали в ходатайстве. На следующий день мать одного из обвиняемых внезапно попала в больницу, однако никаких доказательств также не предоставила.
Во время судебного заседания мать двух других обвиняемых также пыталась оттянуть дело, ведь заявила, что ей стало плохо, в результате чего не смогла выступить и попросила перенести слушания.
В силу этих обстоятельств суд отложил дальнейшее проведение дебатов на 10 января 2025 года. На этом заседании будет выступать последний обвиняемый, законные представители, стороны обменяются репликами, а обвиняемые будут иметь последнее слово. После этого суд должен удалиться в совещательную для принятия финального решения по делу, – сообщили адвокаты.
Главное в деле об изнасиловании на Закарпатье
- В августе 2021 года трое сверстников изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Сначала их действия квалифицировали по статье 152 УК Украины (изнасилование). Но во время первого рассмотрения дела прокурор изменил обвинение на статью 153 УК Украины (сексуальное насилие).
- В марте 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в виде 5 лет заключения. Но их не посадили за решетку, а освободили от этого, ссылаясь на то, что преступники несовершеннолетние. Поэтому вместо этого им назначили испытательный срок на 2 года. Эти события вызвали резонанс в обществе, а адвокаты потерпевшей подали апелляцию.
- Повторное рассмотрение дела уже длится более полутора лет, в течение которых суд повторно рассмотрел дело и исследовал все доказательства обвинения и защиты. Все это время, как утверждают адвокаты пострадавшей, сторона обвинения всячески пыталась оттянуть дело, препятствуя работе следствия и суда.