Інцидент трапився 28 грудня близько 17:00, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Куля влучила у голову дитині

Відомо, що 6-річний хлопчик та його двоюрідна сестра віком 4 роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка зазнала поранення голови.

Наразі дитина госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів. Загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

До слова, у Чернігові тривали пошуки двох дівчат – 8 і 10 років. Вони не повернулися додому після гуртка. Поліція знайшла їх цілими та неушкодженими в одному з помешкань міста, де вони заночували у 19-річної знайомої.