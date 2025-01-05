Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Интересно В ГУР показали, как украинские разведчики уничтожают российскую технику: эффектное видео

Что известно о ликвидации россиянина Сергея Мельникова

В ГУР рассказали, что начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка вооруженных сил России) Сергея "Каму" Мельникова и его водителя ликвидировали воины расчета FPV-подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка – Токмак.

Разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков,

– рассказали в ГУР.

Сначала операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Далее напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло.

Как украинская разведка ликвидировала россиянина Сергея Мельникова / Видео ГУР МО

В конце концов оба оккупанта были уничтожены.