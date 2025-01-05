Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Цікаво У ГУР показали, як українські розвідники нищать російську техніку: ефектне відео

Що відомо про ліквідацію росіянина Сєргєя Мельнікова

У ГУР розповіли, що начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку збройних сил Росії) Сєргєя "Каму" Мельнікова та його водія ліквідували воїни розрахунку FPV-підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" 29 грудня 2024 року на трасі Василівка – Токмак.

Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників,

– розповіли в ГУР.

Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому перебував Мельніков. Далі нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

Як українська розвідка ліквідувала росіянина Сєргєя Мельнікова / Відео ГУР МО

Зрештою обох окупантів було знищено.