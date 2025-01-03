Це підтверджує відео, опубліковане Головним управлінням розвідки МО України, повідомляє 24 Канал. На кадрах – результати "наполегливої і майстерної бойової роботи" підрозділу "Крила", який входить до департаменту активних дій.
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Які втрати завдали ворогу FPV-дрони
Під потужними ударами українських розвідників опинилися такі російські об'єкти:
- легка та важка бронетехніка,
- склади паливно-мастильних матеріалів,
- автомобільний транспорт,
- ретранслятори та обладнання для зв’язку,
- засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ),
- трансформатори,
- укриття.
Підрозділ "Крила" ГУР МО України нищить окупантів: дивитися відео
Раніше у ГУР опублікували перехоплення, де пілот російського гелікоптера Мі-8, підбитого ракетою з морського дрона Magura V5, пояснює характер і наслідки ураження борту. Росіянин скаржиться на "хлопок", після якого деякі системи гелікоптера відмовили.
Тоді, напередодні Нового року, вперше у світі морський дрон уразив повітряну ціль. Бій відбувся у Чорному морі, в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Загалом українські розвідники знищили два Мі-8 і підбили ще один.