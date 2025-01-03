Это подтверждает видео, опубликованное Главным управлением разведки МО Украины, сообщает 24 Канал. На кадрах – результаты "упорной и искусной боевой работы" подразделения "Крылья", который входит в департамент активных действий.

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Какие потери нанесли врагу FPV-дроны

Под мощными ударами украинских разведчиков оказались такие российские объекты:

легкая и тяжелая бронетехника,

склады горюче-смазочных материалов,

автомобильный транспорт,

ретрансляторы и оборудование для связи,

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

трансформаторы,

укрытия.

Подразделение "Крылья" ГУР МО Украины уничтожает оккупантов: смотреть видео

Ранее в ГУР опубликовали перехват, где пилот российского вертолета Ми-8, подбитого ракетой с морского дрона Magura V5, объясняет характер и последствия поражения борта. Россиянин жалуется на "хлопок", после которого некоторые системы вертолета отказали.

Тогда, накануне Нового года, впервые в мире морской дрон поразил воздушную цель. Бой состоялся в Черном море, в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. Украинские разведчики уничтожили два Ми-8 и подбили еще один.