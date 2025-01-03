Это подтверждает видео, опубликованное Главным управлением разведки МО Украины, сообщает 24 Канал. На кадрах – результаты "упорной и искусной боевой работы" подразделения "Крылья", который входит в департамент активных действий.
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Под мощными ударами украинских разведчиков оказались такие российские объекты:
- легкая и тяжелая бронетехника,
- склады горюче-смазочных материалов,
- автомобильный транспорт,
- ретрансляторы и оборудование для связи,
- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
- трансформаторы,
- укрытия.
Подразделение "Крылья" ГУР МО Украины уничтожает оккупантов: смотреть видео
Ранее в ГУР опубликовали перехват, где пилот российского вертолета Ми-8, подбитого ракетой с морского дрона Magura V5, объясняет характер и последствия поражения борта. Россиянин жалуется на "хлопок", после которого некоторые системы вертолета отказали.
Тогда, накануне Нового года, впервые в мире морской дрон поразил воздушную цель. Бой состоялся в Черном море, в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. Украинские разведчики уничтожили два Ми-8 и подбили еще один.