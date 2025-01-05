Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Підліток випадково вистрілив у товариша

Інцидент стався в одному населених пунктів Авангардівської громади. Попередньо, правоохоронці встановили, що 14-річний залишився вдома без дорослих і вирішив показати старшому приятелеві карабін батька.

Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у 16-річного товариша,

– розповіли в поліції.

Потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню з вогнепальним пораненням голови.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини. Вирішується питання щодо кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зауважимо, напередодні, 28 грудня, у Самборі Львівської області зазнала поранень 4-річна дитина. За даними поліції, 6-річний хлопчик і його двоюрідна сестричка, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею. Несподівано зброя вистрелила. Куля влучила дитині в голову.