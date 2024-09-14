В Хмельницкой области мужчина выпустил по полицейским и служебным авто 60 патронов

Чрезвычайная ситуация случилась в Хмельницкой области, 14 сентября. Там мужчина расстрелял автомобили полицейских из автомата Калашникова.

Известно, что инцидент произошел в селе Олешин. Полицейские остановили авто местного жителя во время комендантского часа.

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Отомстил за штраф

Оказалось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда правоохранители составили на водителя протокол об административном правонарушении.

Очевидно, это изрядно разозлило злоумышленника. Ведь после этого мужчина ушел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли огонь в ответ и вызвали помощь.

Стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены два служебных автомобиля: одно экипажа, который остановил злоумышленника, другое – бойцов спецподразделения, прибывших по вызову на помощь коллегам.

В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Мужчина открыл огонь по полицейским в Хмельницкой области / Фото Нацполиция

К слову, в Луцке задержали мужчину, который открыл стрельбу по военным ТЦК.