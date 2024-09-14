На Хмельниччині чоловік випустив по поліцейських та службових авто 60 набоїв

Надзвичайна ситуація трапилася на Хмельниччині, 14 вересня. Там чоловік розстріляв автомобілі поліцейських з автомата Калашнікова.

Відомо, що інцидент трапився у селі Олешин. Поліцейські зупинили авто місцевого жителя під час комендантської години.

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Помстився за штраф

Виявилося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Тоді правоохоронці склали на керманича протокол про адміністративне правопорушення.

Вочевидь, це неабияк розлютило зловмисника. Адже після цього чоловік пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

Стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше – бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.

Внаслідок проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за фактом осягання на життя працівника правоохоронного органу.

Чоловік відкрив вогонь по поліцейських на Хмельниччині / Фото Нацполіція

До слова, у Луцьку затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по військових ТЦК.