В Чернигове мужчина бросался на людей с ножом: есть раненый

Полиция Чернигова задержала мужчину, который напал на прохожего с ножом. Известно, что жертву нападения госпитализировали в больницу.

Сам мужчина после нападения сбежал, однако по описанию свидетелей его быстро нашли правоохранители. С собой он имел запятнанный нож.

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Нападение на прохожих

Около полуночи 7 июля в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы неизвестный мужчина бросается на людей с ножом. На место сразу прибыл полицейский наряд.

Заявитель объяснил, что компания людей, возвращаясь домой, возле подъезда встретила мужчину, который начал на них бросаться с ножом, одного ранил и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские вызвали на место медиков, которые в дальнейшем госпитализировали раненого,

– рассказали правоохранители.

Патрульные опросили свидетелей и получив приметы нападавшего начали обследовать территорию. Всего за несколько минут экипаж обнаружил мужчину, что подпадал под описание. Кроме этого, на его одежде были пятна бурого цвета.

Во время поверхностной проверки в кармане шорт гражданина, полицейские обнаружили нож со следами жидкости, похожей на кровь. Мужчину задержали, а на место прибыла следственно-оперативная группа.

Мужчину, нападавшего на людей в Чернигове, задержали / фото полиции

К слову, недавно полиция объявила в розыск бизнесмена Артака Алояна. В ночь на 15 июня он жестоко избил двух женщин на АЗС города Василькова. Мужчина скрылся с места, попутно украв телефон одной же женщин. Соответствующий инцидент попал на камеры.

