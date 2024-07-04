В сообщении правоохранителей говорится, что 38-летний Артак Алоян подозревается в хулиганстве и грабеже, совершенном во время действия военного положения.

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Алоян скрывается от правосудия

Отмечается, что злоумышленник скрывается от правоохранительных органов. Он может передвигаться на автомобиле MERCEDES-BENZ, государственный номерной знак "АІ0880ЕА". На вид ему лет 40, среднего телосложения, волосы короткостриженные, лицо – овальное.

На Киевщине полиция разыскивает местного бизнесмена / Фото полиция

Уважаемые граждане! Если вы узнали мужчину на фото, или владеете какой-либо информацией относительно места пребывания фигуранта, просьба срочно сообщить по номеру телефона +38 (068) 115 96 84 или на спецлинию "102",

– просят в полиции Киевской области.

Почему полиция ищет бизнесмена