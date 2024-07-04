В сообщении правоохранителей говорится, что 38-летний Артак Алоян подозревается в хулиганстве и грабеже, совершенном во время действия военного положения.
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Алоян скрывается от правосудия
Отмечается, что злоумышленник скрывается от правоохранительных органов. Он может передвигаться на автомобиле MERCEDES-BENZ, государственный номерной знак "АІ0880ЕА". На вид ему лет 40, среднего телосложения, волосы короткостриженные, лицо – овальное.
На Киевщине полиция разыскивает местного бизнесмена / Фото полиция
Уважаемые граждане! Если вы узнали мужчину на фото, или владеете какой-либо информацией относительно места пребывания фигуранта, просьба срочно сообщить по номеру телефона +38 (068) 115 96 84 или на спецлинию "102",
– просят в полиции Киевской области.
Почему полиция ищет бизнесмена
- 14 июня в 23:00 на заправке ОККО, что в Василькове, местный бизнесмен Артак Алоян напал с кулаками на двух женщин.
- Инцидент попал на камеры наблюдения.
- Известно, что среди пострадавших были работницы Васильковского городского совета. Одна из женщин занимается организацией захоронений военных.
- Фигурант после избиения украл телефон у одной из пострадавших и скрылся с места.
- 15 июня в Нацполицию позвонила женщина и сообщила, что на территории одной из автозаправочных станций города Васильков ее ударил мужчина.
- Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства.