У повідомленні правоохоронців йдеться, що 38-річний Артак Алоян підозрюється у хуліганстві та грабежі, скоєнному під час дії воєнного стану.
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Алоян ховається від правосуддя
Зазначається, що зловмисник переховується від правоохоронних органів. Він може пересуватися на автомобілі MERCEDES-BENZ, державний номерний знак "АІ0880ЕА". На вигляд йому років 40, середньої тілобудови, волосся короткострижене, обличчя – овальне.
На Київщині поліція розшукує місцевого бізнесмена / Фото поліція
Шановні громадяни! Якщо ви впізнали чоловіка на фото, або володієте будь-якою інформацією стосовно місця перебування фігуранта, прохання терміново повідомити за номером телефону +38 (068) 115 96 84 або на спецлінію "102",
– просять у поліції Київщини.
Чому поліція шукає бізнесмена
- 14 червня о 23:00 на заправці ОККО, що у Василькові, місцевий бізнесмен Артак Алоян напав із кулаками на двох жінок.
- Інцидент потрапив на камери спостереження.
- Відомо, що серед постраждалих були працівниці Васильківської міської ради. Одна з жінок займається організацією поховань військових.
- Фігурант після побиття викрав телефон в одної з постраждалих та втік з місця.
- 15 червня до Нацполіції зателефонувала жінка та повідомила, що на території однієї з автозаправних станцій міста Васильків її вдарив чоловік.
- Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.