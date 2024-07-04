У повідомленні правоохоронців йдеться, що 38-річний Артак Алоян підозрюється у хуліганстві та грабежі, скоєнному під час дії воєнного стану.

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Алоян ховається від правосуддя

Зазначається, що зловмисник переховується від правоохоронних органів. Він може пересуватися на автомобілі MERCEDES-BENZ, державний номерний знак "АІ0880ЕА". На вигляд йому років 40, середньої тілобудови, волосся короткострижене, обличчя – овальне.

алоян артак

На Київщині поліція розшукує місцевого бізнесмена / Фото поліція

Шановні громадяни! Якщо ви впізнали чоловіка на фото, або володієте будь-якою інформацією стосовно місця перебування фігуранта, прохання терміново повідомити за номером телефону +38 (068) 115 96 84 або на спецлінію "102",
– просять у поліції Київщини.

Чому поліція шукає бізнесмена

  • 14 червня о 23:00 на заправці ОККО, що у Василькові, місцевий бізнесмен Артак Алоян напав із кулаками на двох жінок.
  • Інцидент потрапив на камери спостереження.
  • Відомо, що серед постраждалих були працівниці Васильківської міської ради. Одна з жінок займається організацією поховань військових.
  • Фігурант після побиття викрав телефон в одної з постраждалих та втік з місця.
  • 15 червня до Нацполіції зателефонувала жінка та повідомила, що на території однієї з автозаправних станцій міста Васильків її вдарив чоловік.
  • Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.