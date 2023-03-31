Смерть 4-летнего мальчика в Днепре: полиция подозревает, что его избил сожитель матери
Источник:ГУ Нацполиции Днепропетровщины
В Днепре был задержан мужчина, который может быть причастен к смерти 4-летнего мальчика. В полиции отмечают, что он нанес телесные повреждения ребенку, из-за чего тот погиб.
Недавно сетью начала распространяться информация, что в одном из жилых районов Днепра на улице Айдаровской внезапно умер ребенок. Правоохранители обнаружили на теле 4-летнего мальчика повреждения. Спустя время стало известно, что к этому может быть причастен отчим (сожитель матери) несовершеннолетнего.
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Сколько лет заключения грозит мужчине
Как отметили в силовой госструктуре, подозреваемый в убийстве задержан в соответствии с положениями статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Собственно, отправить мужчину за решетку после доказания вины в судебном порядке имеют право вплоть до 10 лет.
При осмотре на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения. Сотрудники отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции выяснили, что к гибели ребенка причастен сожитель матери,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по данному делу по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.
Мужчина, который может быть причастен к убийству мальчика в Днепре / Фото Нацполиции Днепропетровской области
Подозреваемый отрицал вину
- Сначала в правоохранительных органах говорили, что не знают, могут ли быть связаны телесные повреждения мальчика с его гибелью. Собственно, представительница Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская констатировала, что родители "имели свое объяснение" синяков на теле ребенка. В то же время, тогда она попросила не забегать вперед.
- Вместе с тем анонимные телеграм-каналы писали, что у 4-летнего мальчика обнаружили ушиб на лбу и синяк в области паха. По предварительной неофициальной информации, ребенок получил травмы якобы во время игры, после чего лег на диван, начал есть и умер. Уже сейчас можно констатировать, что это – ложь.