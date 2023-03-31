Смерть 4-річного хлопчика у Дніпрі: поліція підозрює, що його побив співмешканець матері
Джерело:ГУ Нацполіції Дніпропетровщини
У Дніпрі затримали чоловіка, що може бути причетний до смерті 4-річного хлопчика. У поліції зазначають, що він завдав тілесних ушкоджень дитині, через що та загинула.
Нещодавно мережею почала поширюватись інформація, що в одному зі житлових районів Дніпра, на вулиці Айдарівській раптово загинула дитина. Правоохоронці виявили на тілі 4-річного хлопчика ушкодження. Через деякий час стало відомо, що до цього може бути причетний вітчим (співмешканець матері) неповнолітнього.
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Скільки років ув'язнення загрожує чоловіку
Як зазначили у силовій держструктурі, підозрюваного у вбивстві затримали згідно з положеннями статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Власне, відправити чоловіка за ґрати після доведення провини у судовому порядку можуть аж до 10 років.
Під час огляду на тілі хлопчика були виявлені тілесні ушкодження. Працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції з'ясували, що до загибелі дитини причетний співмешканець матері,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що наразі триває досудове розслідування у цій справі за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини.
Чоловік, що може бути причетний до вбивства хлопчика у Дніпрі / Фото Нацполіції Дніпропетровської області
Підозрюваний заперечував провину
- Зазначимо, що спершу у правоохоронних органах говорили про те, що не знать, чи можуть бути пов'язані тілесні ушкодження хлопчика з його загибеллю. Власне, речниця Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська констатувала, що батьки "мали своє пояснення" синців на тілі дитини. Водночас вона тоді попросила не забігати наперед.
- Разом з тим анонімні телеграм-канали писали, що в 4-річного хлопчика виявили забій на лобі та синець біля паху. За попередньою неофіційною інформацією, дитина отримала травми нібито під час гра, після чого лягла на диван, почала їсти й померла. Уже зараз можна констатувати, що це виявилось неправдою.