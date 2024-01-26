Человек захватил заложников в Starbucks в немецком Ульме: Bild пишет о стрельбе

Вечером 26 января стало известно, что в немецком городе Ульм мужчина захватил заложников. Случилось это в кафе Starbucks. Позже поступила информация о том, что слышали стрельбу.

Как сообщают журналисты, преступник зашел в заведение Starbucks на Мюнстерплац в Ульме (Баден-Вюртемберг) во время смены в пятницу вечером. С тех пор он удерживал в заложниках четырех человек. В полицейский диспетчерский центр первый экстренный вызов поступил в 18:50.

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Слышали выстрелы

Доподлинно неизвестно, кто в заложниках мужчины, и каково при нем оружие. Говорят, что "длинное ружье и пистолет" сыграли свою роль. А вот в полиции отмечали острую опасность для жизни.

Следовательно, полиция немедленно развернула большой контингент и окружила центр города вокруг заведения. Также на месте работал отряд специального назначения – SEK. У барьеров собралось более 100 спецназовцев.

В пресс-релизе полиции сказано: "В 20:20 человек и вооруженный преступник покинули здание вместе с заложником и скрылись".

Собственно, в какой-то момент на месте происшествия раздались четыре выстрела. Люди, которые были неподалеку, разбежались в панике. А полицейские кричали: "Все убирайтесь отсюда". Правда, сначала не были известно, кто стрелял.

Как отмечают в полиции, стрельбу открыл спецназ. Пресс-секретарь продолжил: "Преступника арестовали, заложник не пострадал".