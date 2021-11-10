Мужчина на Житомирщине изнасиловал 10-летнюю девочку: педофила приговорили к 11 годам тюрьмы

Житомирский райсуд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Это произошло в июне 2020 года.

На момент совершения преступления злоумышленнику было 23 года. Пьяный он пришел к соседской девочке и обманом заставил ее пойти к реке. Насильник заявил, что там ребенка якобы ждет отчим.

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Заманив девочку в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал ее. Мужчина применял физическую силу и угрожал утопить ребенка.

Злоумышленник свою вину не признал. Он заявил, что в это время был пьян и спал дома.

В то же время, вину мужчину доказали на основании собранных доказательств, а также результатов проведенных судебно-медицинских экспертиз.

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