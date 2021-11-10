Мужчина на Житомирщине изнасиловал 10-летнюю девочку: педофила приговорили к 11 годам тюрьмы
10 ноября 2021 , 16:13Читати новину українською
Источник:Житомирская областная прокуратура
Житомирский райсуд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Это произошло в июне 2020 года.
На момент совершения преступления злоумышленнику было 23 года. Пьяный он пришел к соседской девочке и обманом заставил ее пойти к реке. Насильник заявил, что там ребенка якобы ждет отчим.
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Заманив девочку в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал ее. Мужчина применял физическую силу и угрожал утопить ребенка.
Злоумышленник свою вину не признал. Он заявил, что в это время был пьян и спал дома.
В то же время, вину мужчину доказали на основании собранных доказательств, а также результатов проведенных судебно-медицинских экспертиз.
Продавца детского порно осудили
- Прокуратура Днепропетровщины сообщила, что в Днепре осудили мужчину. На протяжении 17 лет он насиловал малолетних детей, снимал это на видео и продавал записи в сети.
- Свою преступную деятельность злоумышленник начал еще в 2002 году.
- Все жертвы были в возрасте от 4 до 8 лет. Пострадавшие не могли сопротивляться, так как находились в беспомощном состоянии.
- Кроме того, к совершению преступлений злоумышленник привлек еще 5 человек.