Чоловік на Житомирщині зґвалтував 10-річну дівчинку: педофіла засудили до 11 років в'язниці

Житомирський райсуд засудив до 11 років ув'язнення чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Це сталося у червні 2020 року.

На момент вчинення злочину зловмиснику було 23 роки. П'яний він прийшов до сусідської дівчинки та обманом змусив її піти до річки. Ґвалтівник заявив, що там дитину начебто чекає вітчим.

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Заманивши дівчинку у безлюдне місце, зловмисник зґвалтував її. Чоловік застосовував фізичну силу та погрожував втопити дитину.

Зловмисник власну вину не визнав. Він заявив, що у цей час був п'яним та спав вдома.

Водночас провину чоловіка довели на підставі зібраних доказів, а також результатів проведених судово-медичних експертиз.

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