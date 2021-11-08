Зовут жертву изнасилования Мариной. Ее на вечеринку пригласила подруга. Но девушка перебрала с алкоголем.

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Роковая вечеринка

После выпитого алкоголя девушка решила не ехать домой среди ночи, а остаться ночевать прямо на квартире знакомых, где и была вечеринка.

Впрочем, под утро девушка очнулась в другой комнате. Она не помнила, как там оказалась, так что не придала этому значения и пошла дальше спать.

На следующий день девушка заметила синяки на своих коленях. Но вспомнить, откуда они там взялись – Марина тоже не смогла.

Уже позже она нашла в соцсетях фото с вечеринки, на части из которых она была в одном белье. Впоследствии она также нашла и видео своего изнасилования.

За дело взялась полиция

Один из гостей воспользовался беспомощным состоянием девушки, раздел ее и изнасиловал. Все, что происходило, снимал на видео другой гость вечеринки,

– рассказали в полиции.

Видео ребята выложили в социальных сетях. Обнаружив его, девушка узнала, что во время вечеринки ее изнасиловали.