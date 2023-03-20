Мужчину приговорили к 1 310 годам лишения свободы: что он натворил

К болееболее 1300 лет тюрьмы приговорили члена жесточайшей банды в Центральной и Северной Америке – Mara Salvatruch ("сальвадорские кочевые муравьи"), также известной как MS-13.

Об этом сообщило британское издание со ссылкой на заявление генерального прокурора Сальвадора Родольфо Дельгадо.

Читайте также В Испании задержали банду, которая украла у украинских беженцев вещи более чем на 1 миллион евро

За что именно назначили 1310 лет тюрьмы

Вилмер Сеговия приговорили к 1310 годам тюрьмы за 33 убийства, девять заговоров с целью убийства и ряд других преступлений. Кроме того, он был обвинен в том, что был членом ячейки Шалтона смертоносной банды Mara Salvatruch, также известной как MS-13. Она действовала в Сальвадоре.

Другому члену банды Мигелю Анхелю Портильо назначили 945 лет лишения свободы. Его признали виновным в 22 убийствах, в 4 случаях соучастия в убийстве, в покушении на убийство и мошенничестве.

Члены банды, причинившие столько боли и слез сальвадорцам, не выйдут из тюрьмы. Они будут оставаться под замком, пока не заплатят за каждое свое преступление. Мы позаботимся об этом,

– заверил генпрокурор.